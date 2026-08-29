به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ افراسیاب زاهدنیا گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا‌های اساسی با اولویت نظارت و پایش انبار‌ها و محل‌های نگهداری کالا، عوامل پلیس آگاهی شفت اقدام به بازدید از انبار یکی از کارخانه‌های تولید چای در شهرستان شفت کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام شده از دو انبار این کارخانه، ۱۲۵ تن چای احتکار شده به ارزش ۶۲۰ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم گفت: پلیس با تمام توان با پدیده احتکار و اخلال در چرخه توزیع کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم برخورد قانونی خواهد کرد.