مجموعه «در و تخته» و مستند‌های «سیاره ما»، «این رمز بی‌نهایت»، «بوفالوی آمریکایی» و «غرایز مرگبار»، از شبکه مستند پخش می‌شود.

نگاهی به چند فیلم و مستند از قاب سیما

نگاهی به چند فیلم و مستند از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «در و تخته» به تهیه‌کنندگی مسعود ملکی و کارگردانی محسن امانی، از دوشنبه ۹ شهریور ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه با حضور جمعی از هنرمندان شناخته‌شده و چهره‌های جدید، از جمله سید علی صالحی، نادر فلاح، آشا محرابی، امیر سهیلی، بهار نوحیان، محمد فیلی و شهین تسلیمی، پخش می شود.

«در و تخته» با رویکردی اجتماعی و دینی، به موضوع ازدواج به‌موقع و آسان در میان جوانان می‌پردازد و تلاش دارد به دغدغه‌های امروز خانواده‌ها و نسل جوان نیز پاسخ دهد. این مجموعه در مرکز سوره تولید شده است.

مستند «سیاره ما» با نگاهی متفاوت به طبیعت و شگفتی‌های کره زمین، تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر مناطق مختلف جهان را به تصویر می‌کشد.

این مستند با ارائه تصویری متفاوت از طبیعت و پدیده‌های طبیعی، امروز ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۱ بازپخش می شود.

این مستند با سفر به نقاط مختلف کره زمین، تغییرات طبیعت و شرایط اقلیمی در مناطق گوناگون را بررسی می‌کند و مخاطبان را با جلوه‌هایی منحصر‌به‌فرد از حیات و طبیعت زمین همراه می‌سازد.

«سیاره ما» همچنین به تغییرات آب‌وهوایی و چگونگی تأثیر این تحولات بر اقلیم‌های مختلف می‌پردازد و تصویری تماشایی از دگرگونی‌های محیط طبیعی ارائه می‌کند.

مستند «این رمز بی‌نهایت» با بررسی نقش و جایگاه زبان فارسی، تأثیر این زبان را در شکل‌گیری و گسترش فرهنگ، دین، اخلاق و علم در شبه‌قاره هند روایت می‌کند.

این مستند با موضوع نقش زبان فارسی در تاریخ و فرهنگ شبه‌قاره هند، امروز ساعت ۱۷:۰۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ بازپخش می شود.

مستند «این رمز بی‌نهایت» با بررسی جایگاه زبان فارسی در شبه‌قاره، به نقش مؤثر این زبان در حوزه‌های فرهنگ، دین، اخلاق و علم می‌پردازد و ابعاد مختلف حضور و تأثیرگذاری زبان فارسی بر میراث فرهنگی و فکری این منطقه را روایت می‌کند.

«این رمز بی‌نهایت» با نگاهی به پیشینه و کارکرد‌های زبان فارسی، بخشی از پیوند‌های تاریخی و فرهنگی میان ایران و شبه‌قاره هند را برای مخاطبان به تصویر می‌کشد.

مستند «بوفالوی آمریکایی» با نگاهی به تاریخ و فرهنگ آمریکا، داستان کاهش چشمگیر جمعیت بوفالو‌ها و تلاش برای نجات این گونه از خطر انقراض را روایت می‌کند.

این مستند با موضوع تاریخچه بوفالو‌ها و رابطه پیچیده این حیوانات با جامعه و فرهنگ آمریکا، امشب ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.

مستند «بوفالوی آمریکایی» با مرور روند کاهش جمعیت بوفالو‌های آمریکایی از میلیون‌ها رأس به چند صد رأس، ابعاد این فاجعه زیست‌محیطی و تأثیر آن بر زندگی و فرهنگ جوامعی را که به این حیوانات وابسته بودند، بررسی می‌کند.

«بوفالوی آمریکایی» در ادامه، تلاش‌های افرادی را به تصویر می‌کشد که برای جلوگیری از انقراض این گونه و بازگرداندن جمعیت بوفالو‌ها به طبیعت تلاش کردند و مسیر احیای این حیوان عظیم را دنبال می‌کنند.

مجموعه مستند «غرایز مرگبار» با نگاهی به قوانین متفاوت بقا در طبیعت وحشی، شیوه‌های شکار حیوانات و مهارت‌های آنها برای ادامه حیات را به تصویر می‌کشد.

مجموعه مستند «غرایز مرگبار» با موضوع حیات وحش و رفتار شکارچیان در طبیعت، امشب ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۴ بازپخش می شود.

در این مجموعه، مخاطبان با دنیای پررقابت حیات وحش و قانون بقا مواجه می‌شوند؛ جایی که شکار و شکار شدن، بخشی جدایی‌ناپذیر از چرخه زندگی است.

«غرایز مرگبار» با بررسی شیوه‌های شکار گونه‌های مختلف، مهارت‌ها و غرایز حیوانات را برای یافتن طعمه، تعقیب و شکار آنها به تصویر می‌کشد و مخاطبان را با جنبه‌های کمتر دیده‌شده زندگی جانوران آشنا می‌کند.