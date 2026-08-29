در ادامه طرح‌های زیباسازی و رشد سرانه فضای سبز شهری، بوستان آفتابگردان کلانشهر اراک افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بوستان آفتابگردان امروز با حضور شهردار کلانشهر اراک، استاندار مرکزی، فرماندار شهرستان اراک، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرداری به بهره‌برداری رسید.

این طرح با هدف گسترش فضا‌ی سبز و عمومی، ایجاد محیطی مناسب برای حضور شهروندان و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی و تفریحی شهر با اعتباری افزون بر ۲۳ میلیارد تومان بهره‌برداری شد.

شهردار کلانشهر اراک، در این آیین گفت: توسعه فضا‌های عمومی و سبز، بخشی از برنامه مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و شهر در کنار زیرساخت‌های عمرانی، به فضا‌هایی برای آرامش، نشاط، تعامل اجتماعی و حضور خانواده‌ها نیاز دارد.

علیرضا محمودی افزود: افتتاح بوستان آفتابگردان بخشی از روند مستمر اقدامات مدیریت شهری برای توسعه متوازن فضا‌های شهری و پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان است.