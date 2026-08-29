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دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران با اشاره به برخی آموزههای دینی و واقعیتهای اجتماعی جامعه گفت: زندگی روزمره ماهیتی خاکستری دارد و بخشی از این واقعیت به آثار هنری راه پیدا میکند؛ بنابراین برای ارزیابی یک اثر هنری باید به کلیت و پیام نهایی آن توجه کرد، نه صرفاً به برخی جزئیات.
محمد رضوانیپور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: به نظر میرسد نباید با ایجاد حساسیت بیش از اندازه در این حوزه، موضوعاتی را که بخشی از واقعیت اجتماعی جامعه هستند، بیش از پیش برجسته کنیم.
وی با اشاره به بازنمایی رفتارهای روزمره در آثار هنری گفت: زندگی روزمره اساساً خاکستری است و صددرصد در حوزه حق، درست، صحیح و شرعی قرار ندارد. به همین دلیل، بخشی از این زندگی خاکستری نیز وارد هنر جامعه میشود. در نهایت، قضاوت درباره یک اثر هنری باید بر مبنای کلیت آن اثر صورت گیرد و نمیتوان صرفاً با تمرکز بر یک یا چند جزئیات درباره آن قضاوت کرد.
رضوانیپور در ادامه به سریال «وضعیت سفید» اشاره کرد و گفت: این سریال از صداوسیما پخش شد و مورد استقبال بخشهایی از بدنه حاکمیت نیز قرار گرفت. در این سریال سیگار کشیدن و برخی کنشهای روزمره که لزوماً صحیح تلقی نمیشوند، نمایش داده شد، اما در مجموع اثری با مفاهیم اخلاقی و دینی و دارای کارکرد مثبت بود و مدیران سازمان نیز آن را سریال خوبی ارزیابی کردند.
وی خاطرنشان کرد: در ارزیابی آثار هنری نمیتوان صرفاً بر جزئیات متمرکز شد؛ بلکه باید کلیت اثر و پیامی را که به مخاطب منتقل میکند، مورد توجه قرار داد. ممکن است یک اثر هنری برخی رفتارهای روزمره را به تصویر بکشد، اما در مجموع حامل پیامهای اخلاقی و دینی و دارای کارکرد مثبت باشد.