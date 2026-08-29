۲۹۵ طرح در حوزه شهرداری و دهیاری در ششمین روز هفته دولت در خراسان جنوبی با بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در آئین افتتاح این طرح‌ها که به صورت وبیناری با حضور رئیس جمهور و استانداران و معاونان برگزار شد گفت: طرح‌هایی که امروز به‌صورت متمرکز در سراسر کشور و با دستور رئیس جمهوری به بهره‌برداری رسید، در حوزه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجرا شده است.

فرهادی، افزود: در خراسان جنوبی، ۸۵ طرح در حوزه شهرداری‌ها با اعتبار بیش از ۹۱۱ میلیارد تومان و همچنین ۲۱۰ طرح در حوزه دهیاری‌های استان با اعتباری افزون بر ۲۰۶ میلیارد تومان امروز افتتاح شد.

وی با اشاره به طرح‌های آماده کلنگ‌زنی گفت: در حوزه شهرداری‌ها نیز ۶ طرح با اعتبار بیش از ۱۲۱ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی افزود: این طرح‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله زیباسازی شهر‌ها و روستاها، بهسازی زیرساخت‌ها و توسعه خدمات شهری و روستایی را در بر می‌گیرد و پس از بهره‌برداری در خدمت مردم شهر‌ها و روستا‌های استان قرار خواهد گرفت.

فرهادی در خصوص جزئیات طرح‌های شهرداری‌ها گفت: این طرح‌ها شامل آسفالت معابر، جدول‌گذاری و سنگ‌فرش، خرید ماشین‌آلات و احداث نیروگاه‌های خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی و یک مگاواتی است.

وی افزود: طرح‌های حوزه دهیاری‌ها نیز شامل اصلاح و بازسازی معابر و خرید ماشین‌آلات است که نقش مؤثری در ارتقای خدمات و بهبود کیفیت زندگی در روستا‌های استان خواهد داشت.