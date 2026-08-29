به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی غلامی شناگر کشورمان در فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه با زمان ۱:۵۷.۵۱ به مقام نخست مسابقات ورزش‌های آبی تایلند رسید و رکورد پیشین ایران با زمان ۱:۵۸.۸۳ را یک ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه بهبود بخشید.

غلامی پیش از این نیز در رده‌های پایه نتایج قابل توجهی به دست آورده است. او سال گذشته در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با کسب دو نشان طلا پرافتخارترین ورزشکار کاروان ایران شد. این شناگر همچنین در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی ورزش‌های آبی آسیا به نشان طلا دست پیدا کرده است.

رکوردشکنی اخیر غلامی در تایلند، در ماده ۲۰۰ متر پروانه و در شرایط استخر مسافت کوتاه (۲۵ متر) به ثبت رسید.