همزمان با هفته دولت، ۹۵ پروژه زیرساختی، عمرانی و اداری در استان کرمان با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که بخش ریلی و مسکن، بیشترین سهم از این پروژه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پروژه‌های گسترده زیرساختی استان کرمان در آیینی ویدئوکنفرانسی با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، افتتاح شد. در این مراسم، میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در استان کرمان حضور داشت.

در بخش حمل‌ونقل ریلی، دو پروژه استراتژیک با هدف تقویت زیرساخت‌های صنعتی و تجاری استان افتتاح گردید. از جمله این پروژه‌ها، احداث خط صنعتی-تجاری سایت شرکت ملی مس به طول ۲۷ کیلومتر با اعتبار ۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است که با اتصال مجتمع مس شهربابک به شبکه ریلی کشور، تحول بزرگی در جابه‌جایی بار ایجاد می‌کند. همچنین پروژه بازسازی محور ریلی سنگ به جلال‌آباد به طول ۴۱ کیلومتر با اعتبار ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، بهسازی ۱۲ کیلومتر از مسیر اصلی بم-جیرفت با اعتبار ۱۱۰۰ میلیارد تومان و همچنین ۳۸ کیلومتر از راه‌های مواصلاتی استان با اعتبار ۲۰۹۰ میلیارد تومان افتتاح شد. علاوه بر این، ۷۴ پروژه در حوزه رفع نقاط پرحادثه و آسفالت محورها با اعتباری بالغ بر ۲۳۳۷ میلیارد تومان اجرایی شده است.

در بخش مسکن، ۴ هزار و ۹۰۸ واحد مسکونی شهری و روستایی به متقاضیان واگذار گردید. همچنین در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۱۶۶۵ قطعه زمین نیز به خانواده‌های واجد شرایط واگذار شد.

از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده در این آیین می‌توان به احداث مجتمع‌های اداری انار و رابر و ساختمان فرمانداری شهرستان ریگان اشاره کرد.