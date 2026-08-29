مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: طرح بهسازی انهار عمومی در بخش جولکی شهرستان آغاجاری با هدف مدیریت بهینه منابع آبی و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی به مرحله بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد توحیدی بیان داشت: طرح بهسازی انهار عمومی در بخش جولکی شهرستان آغاجاری با هدف مدیریت بهینه منابع آبی و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی اظهار کرد: این طرح که با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال اجرا شده است، گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های آبیاری این منطقه محسوب می‌شود.

توحیدی افزود: در اجرای این طرح، عملیات احداث کانال بتنی به طول ۲۱۰ متر طی کمتر از دو ماه با رعایت استانداردهای فنی و نظارت مستقیم کارشناسان مدیریت آب و خاک استان به انجام رسید.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: از جمله دستاوردهای مهم این پروژه می‌توان به مدیریت بهینه توزیع آب، کاهش قابل‌توجه مدت‌زمان آبیاری، جلوگیری از هدررفت منابع آبی و افزایش رضایت بهره‌برداران اشاره کرد و با تکمیل و بهره‌برداری از این شبکه آبیاری، بیش از ۳۰ کشاورز منطقه جولکی از مزایای آن بهره‌مند شدند.

وی اظهار داشت: این اقدامات در راستای سیاست‌های کلان سازمان جهاد کشاورزی استان جهت هوشمندسازی و نوسازی سامانه‌های آبیاری و مقابله با چالش‌های کم‌آبی در اراضی کشاورزی خوزستان انجام می‌گیرد.