مدیرعامل شرکت توانیر از پیگیری تشکیل قرارگاه مشترک صنعت برق و گاز با محوریت مدیریت پایدار انرژی در پاییز و زمستان خبر داد و گفت: متن تفاهم‌نامه پیشنهادی برای ارائه به کمیسیون انرژی مجلس تدوین می‌شود.

به گزارش خبرگزای صدا وسیما، در دیدار محمد الله‌داد، با محمد بهرامی سیف‌آبادی، نماینده مردم دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد تشکیل قرارگاه مشترک صنعت برق و گاز برای عبور مطمئن از فصل سرما مطرح و در دستور کار قرار گرفت.

الله‌داد با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر میان بخش‌های برق و گاز در ماه‌های سرد سال، بر تدوین تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های نیرو و نفت تأکید کرد.

پیشنهاد تشکیل قرارگاه با فرماندهی معاون اول رئیس‌جمهور

در این دیدار مقرر شد متن تفاهم‌نامه تشکیل ستاد یا قرارگاه مشترک برق و گاز در پاییز و زمستان، با تعیین سخنگوی مشترک دو صنعت و تحت فرماندهی معاون اول رئیس‌جمهور، از سوی دفتر مدیرعامل و هیئت‌مدیره توانیر و با همکاری دفتر مشاور امور مجلس شرکت تهیه و به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به خسارت‌های واردشده به شبکه برق در جنگ تحمیلی سوم، پیامد‌های تأمین‌نشدن منابع مالی صنعت برق، به‌ویژه از محل پرداخت هزینه برق مصرفی صنایع، را تشریح کرد.

وی وجود بیش از ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز، همکاری‌نکردن برخی متقاضیان برای نصب شمارشگر موقت و گسترش استخراج غیرمجاز رمزارز را از عوامل تشدیدکننده ناپایداری و افت ولتاژ در شبکه برق عنوان کرد.

پیگیری مطالبات برق‌رسانی در حوزه‌های انتخابیه

همزمان با این نشست، مدیرعامل توانیر در دیدار‌های جداگانه با ۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، مطالبات حوزه‌های انتخابیه در زمینه احداث پست برق، توسعه زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن، احداث نیروگاه‌های خورشیدی، تأمین پنل خورشیدی برای عشایر، اجرای طرح‌های برق‌رسانی، تأمین تجهیزات شبکه توزیع و حمایت از صنایع تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی کرد.

این دیدار‌ها با حضور نمایندگان حوزه‌های انتخابیه دنا و مارگون، گناباد و بجستان، لردگان، خانمیرزا و فلارد، اردبیل، نمین، نیر و سرعین، لاهیجان، بابل، سلماس، دشت آزادگان و هویزه، مشهد و کلات و نیز پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر برگزار شد و تصمیمات لازم برای پیگیری درخواست‌ها اتخاذ شد.