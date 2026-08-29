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رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور از توزیع بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در چهار ماه نخست امسال میان شهرداریها، دهیاریها و امور عشایر خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۹ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان، رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در چهارماه نخست امسال بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده بین شهرداری ها، دهیاریها و امور عشایر سراسر کشور توزیع شده است.
به گفته سبحانیان، عوارض ارزش افزوده توزیع شده بین این دستگاهها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است. این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تبیین نقش مالیات و عوارض ارزش افزوده در تامین درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری، روستایی و عشایر گفت: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور ۱۰۰ درصد عوارض سهم شهرداری ها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمههای مربوط به آن را به حساب این دستگاهها واریز میکند.
وی با اشاره به ترتیبات پیش بینی شده در قانون برای توزیع عوارض ارزش افزوده گفت: بر اساس قانون، عوارض ارزش افزوده وصول شده در هر استان بر اساس شاخصهایی همچون جمعیت و سطح توسعه نیافتگی در همان استان توزیع میشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین افزود: با این همه، امسال، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ۴۰ درصد از منابع ارزش افزوده در اختیار شهرداریها باید برای بازسازی ناشی از جنگ تحمیلی هزینه شود. اما اگر در منطقهای آسیبها حداقلی باشد و مبلغ تخصیص یافته بیش از هزینه مورد نیاز باشد، مازاد آن باید به حساب خاصی در وزارت کشور واریز شود تا در بازسازی مناطقی که آسیب بیشتری از جنگ دیدهاند، هزینه شود.
به گفته سبحانیان، عوارض ارزش افزوده به یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار برای توسعه شهری، روستایی و عشایری در ایران تبدیل شده است و نظام تسهیم و توزیع آن نیز در قانون به گونهای تدوین شده است که به بازتوزیع عادلانه منابع حاصل در سراسر کشور میانجامد.