آیین اختتامیه چهاردهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی و ششمین دوره کتاب سال قرآنی با تجلیل از برگزیدگان این دو رویداد در قم برگزار شد؛ رویداد‌هایی که پژوهشگران و نویسندگان آثار خود را در هفت رشته ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، در این مراسم با اشاره به تلاش ائمه اطهار (ع) برای تبیین جایگاه دین در جامعه گفت: ائمه تلاش کردند ثابت کنند دین تنها یک معبد نیست، بلکه باید در همه عرصه‌ها حرفی برای گفتن داشته باشد.

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) با اشاره به هجمه‌های دشمن در عرصه‌های مختلف افزود: دشمن در دنیای تفرقه، دروغ و استکبار و در عصر فضای مجازی تلاش می‌کند جامعه را به زانو درآورد.

آیت‌الله سعیدی تأکید کرد: حوزه و دانشگاه باید با الگوگیری از پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، دانش و تخصص خود را در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در عرصه دین و پاسخ به شبهات افزایش دهند و شجاعت تحول داشته باشند.

وی افزود: امروز باید پیمان ببندیم که تمدن رسول الله (ص) و امام صادق (ع) را در جامعه جاری کنیم.