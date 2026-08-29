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کارشناس سینما با اشاره به تغییرات اجتماعی و محتوایی در شبکه نمایش خانگی گفت: بخشی از جامعه و گروههای اجتماعی مختلف به دنبال شنیده شدن صدای خود هستند و شبکه نمایش خانگی به بستری برای طرح و بازنمایی مسائل و موضوعاتی تبدیل شده که در ساحت رسمی کمتر امکان طرح پیدا میکنند.
حسامالدین قاسمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: بخشی از جامعه مخاطبان خاص خود را دارد و وقتی صدای این بخش از جامعه در فضای رسمی شنیده نشود، طبیعی است که در فضاهای غیررسمی به آن توجه شود و درباره مسائل و دغدغههایش صحبت شود.
وی ادامه داد: هر گروه اجتماعی و هر طبقهای به دنبال این است که صدایش شنیده شود و شبکه نمایش خانگی نیز به یکی از فضاهایی تبدیل شده که امکان شنیده شدن این صداها و صحبت درباره برخی مسائل اجتماعی را فراهم میکند.
قاسمی با بیان اینکه برخی اتفاقات در سطح جامعه در حال رخ دادن است، گفت: این اتفاقات و واقعیتهای اجتماعی قابل کتمان نیستند. بخشی از جامعه نیاز دارد مسائل و دغدغههایش دیده و شنیده شود و شبکه نمایش خانگی نیز با تولید محتوا درباره این موضوعات، مخاطب خود را جذب میکند.
این کارشناس افزود: این گروههای اجتماعی را نمیتوان اقلیتی بسیار کوچک و محدود دانست؛ بلکه بخشی نسبتاً گسترده از جامعه ایران هستند که مخاطب دارند و همین مسئله نیز برای شبکه نمایش خانگی، مخاطب و در نهایت درآمد ایجاد میکند.
وی درباره روند تغییرات محتوایی در شبکه نمایش خانگی تصریح کرد: بهتدریج مرزهای بیشتری شکسته میشود و به نظر میرسد این روند ادامهدار باشد. نمیتوان تصور کرد که با بستن، توقیف یا متوقف کردن برخی آثار، این فرایند بهطور کامل متوقف شود و به پایان برسد.
قاسمی خاطرنشان کرد: تا زمانی که زمینههای اجتماعی شکلگیری این مطالبات و نیاز به شنیده شدن وجود داشته باشد، این روند نیز به شکلهای مختلف ادامه خواهد داشت.