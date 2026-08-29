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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از برگزاری جلسات هفتگی برای تعیین و بازنگری قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی خبر داد و گفت: قیمت این کالاها بهصورت روزانه رصد و با مشارکت دستگاههای نظارتی و اصناف تعیین میشود و برای اطلاع عموم از طریق صداوسیمای استان اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد الباجی نسب روز شنبه با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: جلسات تخصصی بررسی و تعیین قیمت کالاهای اساسی هر هفته روزهای شنبه با حضور معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان میادین، اتحادیه ترهبار، بنکداران و مسئولان اتاقهای اصناف برگزار میشود.
وی افزود: در این جلسات، قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی و ضروری بهصورت مستمر بررسی و بازنگری میشود تا ضمن رصد دقیق بازار، از بروز نوسانات غیرمنطقی و افزایش غیرمتعارف قیمتها جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: بهمنظور شفافسازی و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات قیمتها، فهرست قیمتهای تعیینشده در اختیار صداوسیمای استان قرار میگیرد تا قیمت این اقلام بهصورت منظم و روزانه به اطلاع عموم برسد.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت میدانی بر بازار گفت: بازرسان دستگاههای مسئول در دو نوبت طی روز در بازار حضور خواهند داشت و بر نحوه عرضه کالا و رعایت قیمتهای تعیینشده نظارت میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در قیمتگذاری یا رعایت نکردن قیمتهای ابلاغشده، موضوع توسط بازرسان بررسی و متخلفان برای رسیدگی و صدور احکام قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.
وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف در قیمتگذاری کالاهای اساسی یا تضییع حقوق مصرفکنندگان، موارد را از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش کنند و افزود: گزارشهای مردمی در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.