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بازیهای خانوادگی «بازی شهر» با هدف ایجاد نشاط، تقویت تعامل میان اعضای خانواده و ترویج فرهنگ بازی، پنجشنبهها و جمعههای شهریورماه در آسماننمای گنبد مینا برگزار میشود؛ رویدادی که در آن خانوادهها ضمن تجربه بازیهای گروهی و محیطی، برای کسب هزار جایزه با یکدیگر رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، رویداد «بازی شهر» در قالب برنامه «تهرانِ خانواده» و با مشارکت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، آسماننمای گنبد مینا برگزار میشود.
این رویداد با دغدغه گردهم آوردن خانوادههای تهرانی و ایجاد فرصتی برای بازی کردن اعضای خانواده در کنار یکدیگر طراحی شده است. تمرکز «بازی شهر» بر بازیهای حرکتی و محیطی است؛ بازیهایی که علاوه بر ایجاد نشاط و سرگرمی، زمینه تقویت کار تیمی، همکاری و تعامل میان اعضای خانواده را فراهم میکنند.
لیگ «بازی شهر» هشت روز و در روزهای پنجشنبه و جمعه شهریور برگزار میشود و برای این دوره، هزار جایزه در نظر گرفته شده است. بر این اساس، روزانه ۱۲۵ خانواده امکان دریافت جایزه خواهند داشت. در پایان چهار هفته نیز ۱۰ خانوادهای که بیشترین امتیاز را کسب کنند، یک بسته کامل شامل ۱۶ بازی به ارزش ۱۵ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.