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در ششمین روز از هفته دولت دهها طرح عمرانی، خدماتی، تولیدی و ورزشی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در شهرستان هریس واحد تولیدی لوله سبز در شهرک صنعتی بیلوردی در سالنی به مساحت ۱۳۰۰ مترمربع و با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای پنج نفر به بهره برداری رسید.
طرحهای عمرانی شهرداری آرباطان هم با هزینهای افزون بر ۲۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل آسفالتریزی کمربندی سردار سلیمانی به طول ۷۰۰ متر، آسفالت معابر خیابانهای پروین اعتصامی، شهید باکری، جانباز، شهید محمدی و کوچه قدس و بهسازی و توسعه معابر شهری و جدولگذاری است.
چهار طرح عمرانی و خدماتی شهرداری مراغه افتتاح شد.
برای این طرحها که شامل زمین چمن محله یوسف آباد، کارگاه قطعات بتنی، آلمانهای پارک مسافر و سامانه شهروند یار بودند ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
در هوراند هم طرح بهسازی، اصلاح و ساماندهی شبکه برق ۹ روستا و منبع آب روستاییدر مجموع با ۱۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه افتتاح شد.
چندین طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان بستان آباد با اعتباری افزون بر ۵۹ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
اصلاح و توسعه و بهسازی شبکه برق، آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی مرکز شماره یک شهرستان، چمن مصنوعی مدرسه شبانه روزی آزادگان، آسفالت لاین کندرو جاده ترانزیت شهر بستان آباد از جمله این طرحها بود.
بهرهبرداری از ۱۴ طرح عمرانی و کشاورزی در شهرستان عجبشیر با هزینه ۴۰ میلیارد تومان آغاز شد. این طرحها شامل ۱۱ پروژه برقرسانی، کانال آبیاری شیراز و تجهیز دو کارگاه مهارتآموزی فناوری اطلاعات و برق و کانال بتنی آب کشاورزی شیراز با بازده انتقال آب از ۳۰ درصد به ۸۰ درصد بود.
مرکز سلامت روانی ـ اجتماعی سراج شهرستان بناب با هدف توسعه و ارتقای خدمات سلامت روانی و اجتماعی با حضور وبیناری معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.
این مرکز با هدف ارائه و گسترش خدمات تخصصی سلامت روان و خدمات اجتماعی، حمایت از افراد و خانوادهها و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت روانی ـ اجتماعی راهاندازی شده است.
در شهرستان هشترود مرحله نخست کشتارگاه دام و طیور در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع با هزینهای افزون بر ۲۰ میلیارد تومان با ظرفیت کشتار روزانه ۳۰ راس دام سنگین و ۷۰ راس دام سبک و اشتغالزایی مستقیم برای ۷ نفر افتتاح شد.
دو باب خانه بهداشت روستایی، آبرسانی به دو روستا، چمن مصنوعی میدان کوچک فوتبال، اردوگاه گردشگری، دکل مخابرات، روکش آسفالت و بهسازی معابر ۳ روستا و ۱۰ طرح مخابراتی و ۱۱ طرح دهیاریها در مجموع به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان در شهرستان کلیبر به بهرهبرداری رسید.
طرحهای مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان چاراویماق به منظور توسعه و بهبود زیرساختهای برقرسانی به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل توسعه و احداث شبکه، اصلاح و بهینهسازی شبکهها و تأمین و پایداری برق در مناطق مختلف شهرستان است که با اعتباری افزون بر ۴۶ میلیارد ۵۷۰ میلیون تومان اجرا شدهاند.
بهره برداری از طرحهای عمرانی، خدماتی و زیر ساختی شهرداری تیمورلوی بخش گوگان شهرستان آذرشهر آغاز شد.
این طرحها شامل آسفالت خیابان و معابر، تجهیر پارک شهر، تملک و مسیر گشایی و نصب دوربینهای نظارتی است و شهرداری تیمورلو برای اجرای این طرحها بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه کرده است.
همچنین طرحهای شهرداری گوگان افتتاح شد. این طرحها شامل احداث خیابان، آسفالت معابر، ساماندهی خیابانهای جدید الاحداث و جدول گذاری بود که شهرداری گوگان برای اجرای این طرحها ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.