

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست دوجانبه پیگیری مصوبات دهمین کمیته مشترک تجاری با هیئت وزارت بنادر و دریانوردی پاکستان، باحضور محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت، معاونان و‌ مدیران سازمان توسعه تجارت، شاهد احمد رئیس بندر کراچی و جمعی از نمایندگان عالی رتبه وزارت بنادر و دریانوردی پاکستان در تهران برگزار شد.



در این نشست دهقان‌دهنوی با تاکید بر ترسیم چشم‌انداز بلندمدت تجارت ایران و پاکستان، گفت: این نشست خارج از مسائل فنی و کوتاه‌مدت، باید همه موضوعات را در افق بلندمدت و با توجه به چشم‌انداز تجارت ۱۰ میلیارد دلاری که میان مسئولان دو کشور مورد توافق قرار گرفته است، دنبال کنیم.



معاون وزیر صمت با اشاره به تمرکز ایران بر تجارت خارجی از مسیر برخی کشورهای همسایه، افزود: در برخی کشورها، تمرکز زیادی بر تجارت خارجی ایران شکل گرفته و منافع قابل توجهی نیز از محل ارائه خدمات به تجارت ایران به دست آمده که کشورهای حاشیه خلیج فارس نمونه بارز آن است.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت توسعه خطوط کشتیرانی و حمل‌ونقل زمینی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: در گذشته کالاهای پاکستانی از مسیر کشورهای ثالث به ایران منتقل می‌شدند. باید در راستای چشم‌انداز بلندمدت، مسیرهای مستقیم میان دو کشور ایجاد و تقویت شوند.



دهقان‌دهنوی از تمایل ایران برای متنوع‌سازی مسیرهای تجارت خارجی و استفاده بیشتر از ظرفیت پاکستان سخن گفت و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند توسعه همکاری‌ها در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بنادر است.



او همچنین با اشاره به حجم قابل توجه تجارت ایران با شرق آسیا به‌ویژه چین، گفت: می‌توان از ظرفیت بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل پاکستان برای انتقال بخشی از این کالاها از مسیرهای دریایی و زمینی به ایران استفاده کرد.



دهقان‌دهنوی از آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران به‌منظور توافق و مذاکره‌ باطرف پاکستانی خبر داد و افزود: تلاش داریم تا یک رابطه تجاری بلندمدت و پایدار میان دو کشور شکل بگیرد.



او در ادامه به برخی مسائل کوتاه‌مدت از جمله کانتینرهای موجود در بندر کراچی پرداخت و گفت: این موضوعات که مربوط به بخش خصوصی است، باید در چارچوب مذاکرات و با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال و جمع‌بندی شود.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان یادآور شد که مصوبات دهمین کمیته مشترک تجاری که باحضور وزیر صمت در اسلام آباد برگزار شد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور باشد.



همچنین در این نشست، شاهد احمد، رئیس هیات پاکستانی و رئیس بندر کراچی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های میان دو کشور در حوزه حمل‌ونقل و تجارت دریایی تأکید کرد و آمادگی طرف پاکستانی برای همکاری با ایران در راستای تسهیل و توسعه مبادلات تجاری را اعلام کرد.



گفتنی است، در این نشست، فعالان بخش خصوصی ایران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به‌منظور توسعه و تسهیل همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور مطرح کردند.