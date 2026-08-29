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معاون بهرهبرداری آبفا منطقه ماهشهر گفت: عملیات اضطراری ترمیم شکستگی خط لوله انتقال آب آشامیدنی از جنس آزبست ۶ اینچ، واقع در ناحیه صنعتی پشت مسجد جامع، با موفقیت اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن آقاجری اظهار داشت: بهدنبال گزارش مردمی و تأیید تیمهای پایش مبنی بر نشست آب در این منطقه، بلافاصله گروههای امداد و حوادث به محل حادثه اعزام شدند. وی با اشاره به حساسیت بالای تعمیرات لولههای آزبست به دلیل ماهیت شکنندگی و قدمت بالای خطوط، افزود: نیروهای عملیاتی با وجود شرایط جوی نامساعد و تابش مستقیم آفتاب، عملیات حفاری، خاکبرداری و تخلیه آب باقیمانده را با دقت بالا آغاز کردند.
وی با بیان اینکه فرآیند ترمیم بدون هیچ گونه حادثهای و با رعایت کامل پروتکلهای فنی و ایمنی اجرا شد، تصریح کرد: با پاکسازی سطح آسیبدیده و استفاده از اتصالات و مواد استاندارد، خوشبختانه این عملیات در کمترین زمان ممکن به سرانجام رسید و جریان آب در شبکه این مناطق به حالت عادی و پایدار بازگشته است و هیچ گونه افت فشاری در مناطق مجاور گزارش نشده است.
آقاجری در ادامه با تأکید بر اهمیت مدیریت هدررفت آب، گفت: با توجه به فرسودگی بخشی از شبکههای توزیع بهویژه خطوط آزبست، برنامهریزی منسجمی برای شناسایی نقاط حساس، تعویض تدریجی این خطوط با لولههای مقاومتر و سرعتبخشی به عملیات تعمیرات در دست اجراست تا ضمن کاهش نشتیها، کیفیت و پایداری آب آشامیدنی شهروندان به حداکثر برسد.
وی در پایان ضمن قدردانی از صبوری و همکاری اهالی منطقه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نشتی یا شکستگی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ به واحد امداد آبفا اطلاع دهند.