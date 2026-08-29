تیم موت کورت دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) پس از ارزیابی علمی لوایح کتبی، به مرحله شفاهی و حضوری مسابقات بین‌المللی ۲۰۲۶ راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تیم موت کورت دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، متشکل از دانشجویان محمدحسین حیدری و امیرحسین رضایی و با مربی‌گری امیرمهدی دهقان اناری و امیرحسین بیاتی پس از ارزیابی علمی لوایح کتبی، به مرحله شفاهی و حضوری مسابقات بین‌المللی Asia Cup International Law Moot Court Competition ۲۰۲۶ راه یافتند.

این تیم با حمایت پژوهشگاه دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به دور حضوری این رقابت علمی در شهر توکیو ژاپن اعزام شدند تا در مرحله نهایی این رقابت‌ها که در روز‌های ۳ و ۴ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌گردد، شرکت کنند.

مسابقات Asia Cup از جمله رقابت‌های معتبر دانشگاهی در حوزه حقوق بین‌الملل در قاره آسیاست که با مشارکت وزارت امور خارجه ژاپن و انجمن حقوق بین‌الملل ژاپن برگزار می‌شود.

این مسابقات با هدف توسعه شناخت دانشجویان آسیایی از حقوق بین‌الملل و حاکمیت قانون، گسترش تبادلات علمی و تقویت ارتباط میان دانشجویان کشور‌های آسیایی طراحی شده است و زبان رسمی در آن انگلیسی است.

فرآیند تشکیل تیم دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با انتشار فراخوان در اسفند ۱۴۰۴ و برگزاری مصاحبه‌های علمی در فروردین ۱۴۰۵ توسط معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آغاز شد. در نهایت محمدحسین حیدری و امیرحسین رضایی به‌عنوان اعضای تیم و امیرمهدی دهقان اناری و امیرحسین بیاتی به‌عنوان مربیان تیم انتخاب شدند.

پس از چند ماه پژوهش، نگارش و بازبینی، لوایح خواهان و خوانده در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۵ به دبیرخانه مسابقات ارسال شد و در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، راه‌یابی تیم دانشگاه به مرحله حضوری و قرار گرفتن آن در میان ۱۴ تیم برتر قاره آسیا اعلام شد.

این دستاورد، دومین راه‌یابی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به مرحله حضوری رقابت موت کورت بین‌المللی Asia Cup به شمار می‌رود؛ نمایندگان دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۳ به عنوان اولین تیم ایرانی برای حضور در این مرحله به توکیو اعزام شده بودند.