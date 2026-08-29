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برنامههای فرهنگی و مذهبی همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در راستای گرامیداشت هفته وحدت، سلسله برنامههای فرهنگی و مذهبی در آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) برگزار میشود.
حجتالاسلام میرشکاری، معاون فرهنگی آستان مقدس شاهچراغ (ع) با اشاره به اهمیت این مناسبتها در تقویت پیوندهای اسلامی، اعلام کرد: این جشنها شبهای شنبه و یکشنبه (۷ و ۸ شهریورماه) در شبستان امام خمینی آستان مقدس برگزار میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، آیین جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) امشب با تلاوت قرآن توسط علیرضا خلیفه، سخنرانی حجتالاسلام محمدصادق کفیل و مداحی حاج حسن پورحسن آغاز میشود.
همچنین برنامه ویژه فردا شب ، شامل تلاوت قرآن توسط محمد جواد کاتب، سخنرانی حجتالاسلام حسن دیداری و مداحی حاج ماجد قیّم است.
صبح فردا هم برنامهای با قرائت زیارت پیامبر (ص) توسط حاج محمدجواد حسینپور و اجرای نقالی توسط گروه «دختران آفتاب»، از ساعت ۱۱ تا ۱۳ میزبان زائران و مجاوران حرم مطهر خواهد بود.