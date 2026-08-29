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۳۵ تن کودهای فسفاته در پنج ماهه نخست امسال برای باغها و مزارع داراب توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس گفت: در راستای تنوع بخشی به سبد نهادههای کشاورزی و پاسخگویی به نیازهای تغذیهای خاک، در پنج ماهه نخست امسال، ۳۵ تن کودهای فسفاته ساده و تریپل برای باغها و مزارع شهرستان داراب تامین و توزیع شده است.
حمید ابراهیمیزاده افزود: سوپر فسفات ساده با دارا بودن درصد متعادلتری از فسفر و کلسیم، گزینهای ایدهآل برای اصلاح ساختار خاکهای قلیایی و تقویت عمومی مزارع غلات و صیفیجات است و سوپر فسفات تریپل با غلظت بالاتر فسفر قابل جذب و فقدان کلر، برای باغهای حساس مرکبات، نخلستانها و محصولات گلخانهای که نیازمند تغذیه فشرده و بدون عوارض جانبی است بهترین انتخاب محسوب میشود.
وی گفت: مراحل تخصیص و تحویل این نهادههای تخصصی، در بستر سامانه جامع پایش موادکودی (شاهکار) ثبت و ردیابی شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس متعهد است که با پایش مستمر نیازهای تغذیهای ۳۷ شهرستان و تنوعبخشی به سبد نهادههای توزیعی، زنجیره ارزش کشاورزی استان را بیش از پیش تقویت کند.