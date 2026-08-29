با رصد اطلاعاتی هوشمند، یک تیم تروریستی به محض ورود به منطقه، در اقدام عملیاتی مشترک توسط رزمندگان قرارگاه قدس شامل اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فراجا استان سیستان وبلوچستان مورد ضربه قاطع قرار گرفتند که منجر به هلاکت یک نفر و دستگیری تعداد ۶ نفر اعضا و پشتیبانان این تیم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، از تیم یاد شده تعداد ۲۰ بسته مواد انفجاری به همراه متعلقات انفجاری؛ تعداد زیادی سلاح جنگی سبک و نیمه سنگین به همراه مهمات سبک و نیمه سنگین و وسایل ارتباطی استارلینک کشف شد.

این تیم قصد اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده در جنوب استان را داشتند.

لازم به یادآوری است این تیم تروریستی وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا قصد داشتند در همراهی با جنگ آمریکا سلسله اقدامات تروریستی را در استان رقم بزنند که باعنایت خداوند متعال این عناصر تروریستی قبل از هرگونه اقدام تروریستی مورد ضربه قرار گرفتند.

در پایان قرارگاه قدس به مزدوران رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا هشدار می‌دهد امنیت مردم استان سیستان و بلوچستان خط قرمز ما است و به هیچ مزدوری اجازه ورود و تحرک در منطقه را نخواهد داد و با آنان به شدت برخورد خواهد کرد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم