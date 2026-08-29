جدا شدن چرخ یک کامیون تک در آزادراه قزوین-کرج، سناریوی تصادف زنجیره‌ای ۱۱ دستگاه خودروی سبک و سنگین را رقم زد و ترافیکی سنگین به طول دو کیلومتر در این محور ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس راه استان قزوین ، علت اولیه وقوع تصادف زنجیره‌ای ظهر امروز در کیلومتر ۵۶ محور جنوبی آزادراه قزوین-کرج را نقص فنی و جدا شدن چرخ کامیون بنز تک حامل گچ اعلام کرد.

به گفته سرهنگ حسین تقی‌خانی، ناتوانی کشنده هوو در کنترل وسیله نقلیه پس از واژگونی کامیون بنز، سبب برخورد زنجیره‌ای با یک پراید، کامیون خاور، تریلی و ۶ خودروی سواری دیگر شد.

وی ادامه داد: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی به همراه نداشت و بر اثر آن یک نفر (راننده کامیون بنز) مصدوم شد.

پلیس راه استان قزوین بار دیگر از رانندگان خواست با توجه به سرعت بالا در آزادراه‌ها، رعایت فاصله طولی ایمن را برای پیشگیری از چنین حوادثی جدی بگیرند.