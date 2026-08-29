

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیرو انتشار اطلاعیۀ راهنمای ثبت‌نام به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ در تارنمای این سازمان و با توجه به اعلام انجمن مدیریت کسب و کار ایران، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۵/۰۶/۰۷) برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ برای ثبت‌نام اقدام نمایند؛ لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیۀ راهنمای ثبت‌نام، به تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام نمایند.



ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً برای ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، برای ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.