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مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از فعالیت ۲۲۶ واحد صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به چالشهای پیشروی صنایع کشاورزی استان گفت: در لرستان ۲۲۶ واحد صنایع کشاورزی فعالیت دارد که تنها ۳۰ درصد از ظرفیت آن ها در یک نوبت کاری مورد استفاده قرار میگیرد.
نوشین زمانیگنجی با تأکید بر ضرورت رفع موانع نقدینگی و تامین مواد اولیه برای جلوگیری از خامفروشی افزود:صنایع تبدیلی کلید اصلی ارتقای ارزش افزوده در بخش کشاورزی هستند،.
وی بیان کرد: هم اکنون بسیاری از تولیدات کشاورزی استان به جای فرآوری، بهصورت خام و تازه راهی بازارهای مصرف میشوند که این امر باعث میشود سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول بهشدت کاهش یابد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: کاهش نقش واسطهها و دلالان، تسهیل در دسترسی به نقدینگی و حمایتهای ویژه از سرمایهگذاران این بخش، از جمله اولویتهایی است که میتواند مسیر توسعه ی صنایع تبدیلی، ایجاد اشتغال پایدار روستایی و تبدیل ظرفیتهای بالقوه کشاورزی لرستان به ارزش افزوده اقتصادی را هموار کند.