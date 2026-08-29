به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقابت‌های المپیاد استعداد‌های برتر تکواندو در بخش دختران با حضور ۷۰۰ تکواندوکار از ۳۰ استان، به میزبانی تبریز در ژیمنازیوم دانشگاه تبریز با درخشش نمایندگان خوزستان به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها و در بخش کیوروگی انیس صیدپور در وزن دوم به مدال نقره دست پیدا کرد و رقیه فتحی در وزن دهم و نیایش فلامرزی در وزن پنجم در جایگاه سوم اوزان خود ایستادند و صاحب گردن آویز برنز شدند.