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در گرامیداشت هفته دولت بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی توسعه و تقویت شبکه برق، ارتقای خدمات بهداشتی، تأمین مسکن مددجویان و بهسازی زیرساختهای روستایی و ارتباطی با بیش از ۲۲۷ میلیارد تومان اعتبار در بخش قطور خوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، مجموعهای از طرحهای عمرانی، خدماتی، برقرسانی، بهداشتی، مسکن و ارتباطی در بخش قطور خوی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح، بهرهبرداری و عملیات اجرایی برخی طرحها نیز آغاز شد.
برای اجرای طرحهای دارای اعتبار مشخص در این مجموعه، بیش از ۲۲۷ میلیارد تومان هزینه شده است که توسعه و تقویت شبکه برق، ارتقای خدمات بهداشتی، تأمین مسکن مددجویان و بهسازی زیرساختهای روستایی و ارتباطی را شامل میشود.
در روستای چاوشقلی، مجموعه طرحهای توسعه، اصلاح و تقویت شبکه برق به بهرهبرداری رسید. این طرحها شامل تبدیل ۹۵ کیلومتر شبکه فرسوده سیمی روستاهای تابعه به کابل خودنگهدار با اعتبار ۱۰۲ میلیارد تومان، احداث ۲۵ دستگاه پست هوایی برای رفع ضعف ولتاژ با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان و احداث ۶۱ دستگاه پست هوایی برای تأمین برق متقاضیان کشاورزی و صنعتی با اعتبار ۴۳ میلیارد تومان است.
همچنین ۲۱ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی برای تأمین برق متقاضیان شهری و روستایی با اعتبار ۲۷ میلیارد تومان اجرا و به بهرهبرداری رسید و رینگ شبکه برق الند به پایانه مرز رازی و بخش قطور از طریق پایگاههای مرزی نیز به طول هفت کیلومتر و با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان افتتاح شد.
بر این اساس، مجموع طرحهای توسعه و تقویت شبکه برق اجراشده در این بخش، شامل ۱۵۰ کیلومتر شبکه و ۸۶ دستگاه پست، با اعتباری معادل ۲۲۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
در روستای زری نیز یک واحد مسکن مددجویی با زیربنای ۸۵ مترمربع و اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان احداث و به بهرهبرداری رسید. بخشی از هزینه ساخت این واحد از محل حمایتهای دستگاههای حمایتی، آورده شخصی و کمک خیران تأمین شده است.
همچنین شش طرح عمرانی دهیاریهای بخش قطور در روستاهای زری، میرعمر، کفچرین، حبش علیا و علیسرمه به صورت همزمان افتتاح شد. این طرحها در زمینه توسعه زیرساختهای روستایی، بهسازی معابر، ایمنسازی و ارتقای سطح خدمات عمومی اجرا شدهاند.
خانه بهداشت روستای هستهجوک نیز با زیربنای ۷۰ مترمربع و با مشارکت اهالی روستا و دانشکده علوم پزشکی خوی احداث و با اعتبار پنج میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
در روستای کفچرین نیز پل یکدهانه این روستا با دهانه ۲۰ متر و اعتبار ۹ میلیارد تومان افتتاح شد. این پل با هدف تسهیل تردد و دسترسی اهالی روستا و مناطق پیرامونی احداث شده است.
همچنین عملیات اجرایی احداث پل جدید روستای تاریمیش آغاز شد. این پل با توجه به ناایمن بودن پل قدیمی که مسیر تردد اهالی سه روستا است، با هدف افزایش ایمنی و تسهیل رفتوآمد روستاییان توسط امور عشایری احداث خواهد شد.
توسعه و تقویت زیرساختهای برق، بهبود دسترسی روستاییان به خدمات بهداشتی، تأمین مسکن خانوارهای نیازمند و ایمنسازی مسیرهای ارتباطی، از مهمترین محورهای طرحهای عمرانی و خدماتی هفته دولت در بخش قطور خوی است.