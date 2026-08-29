پخش زنده
امروز: -
شهردار شهرستان دزفول استان خوزستان با بیان اینکه روند تکمیل کارخانه پردازش پسماند دزفول سرعت گرفته است، گفت: روند خرید و نصب تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز این کارخانه بیوقفه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی قلطاغساز در بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان از سایت کارخانه پسماند شهری شهرداری دزفول، بیان کرد: روند تکمیل کارخانه پردازش پسماند دزفول به عنوان یکی از طرحهای ممتاز کشوری، حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشد.
وی ادامه داد: راهاندازی این کارخانه نقش اساسی در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، ارتقای سطح بهداشت عمومی، تفکیک اصولی پسماند، تولید کود کمپوست و بهبود روند بازیافت در دزفول خواهد داشت.
شهردار دزفول بیان کرد: تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر کارخانه پردازش پسماندهای شهری بهعنوان یکی از طرحهای مهم و زیربنایی مدیریت شهری، به منظور ساماندهی اصولی پسماند، کاهش میزان دفن زباله و ارتقای شاخصهای بهداشت و محیطزیست شهری، به عنوان اولویت در دستور کار است.
وی با اشاره به خرید و مراحل نصب یکی از دستگاههای مهم مورد نیاز این کارخانه پردازش پسماند گفت: دستگاه ویندرو ترنر به عنوان یکی از تجهیزات مهم در فرآیند پردازش پسماندهای آلی، به تازگی خریداری و مراحل نصب آن در حال نهایی شدن است.
قلطاغساز، بهرهبرداری از کارخانه پردازش پسماند را گامی مهم در تکمیل زنجیره مدیریت پسماند شهری دانست و بیان کرد: کاهش میزان پسماند قابل دفن، افزایش بازیابی و پردازش مواد آلی و تولید کمپوست، کاهش آثار زیستمحیطی و افزایش بهرهوری در مدیریت پسماند شهری از جمله دستاوردهای بهرهبرداری از این زیرساخت مهم شهری است.
یکی از روشهای تولید کود کمپوست، استفاده از دستگاه کمپوست ترنر است؛ این دستگاه با همزدن و هوادهی مواد، شرایط مطلوبی را برای فعالیت میکروارگانیسمهای هوازی فراهم کرده و در نتیجه، با فعالسازی این میکروارگانیسمها، مواد اولیه در گذر زمان به کود کمپوست تبدیل میشوند.
دستگاه ویندرو ترنر با هوادهی، زیر و رو کردن و مخلوطسازی یکنواخت تودههای مواد آلی، به بهبود فرآیند کمپوستسازی، تسریع تجزیه مواد آلی، کاهش زمان فرآوری و ارتقای کیفیت و یکنواختی محصول نهایی کمک میکند.
در این بازدید که با حضور سید مهران علمالهدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، فرماندار و جمعی از مسوولان شهرستان دزفول برگزار شد، بخشهای مختلف این کارخانه از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت.