پژوهشگر علوم اجتماعی با اشاره به رقابت برای دیده‌شدن در فضای مجازی گفت: برنامه‌های اینترنتی و محتوا‌های تولیدشده در فضای مجازی، دغدغه اصلی‌شان جلب توجه مخاطب است و برای به دست آوردن این توجه، گاهی به استفاده از محتوای سطحی، زرد، دم‌دستی و سرگرم‌کننده روی می‌آورند.

داوود طالقانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: مسئله دیده‌شدن و جلب توجه مخاطب، یکی از دغدغه‌های اصلی برنامه‌های اینترنتی و محتوا‌هایی است که در فضای مجازی تولید می‌شوند.

وی افزود: تولیدکنندگان این محتوا‌ها برای جلب توجه مخاطب، گاهی حاضرند از شیوه‌ها و محتوایی استفاده کنند که بتواند مخاطب بیشتری را جذب کند.

طالقانی ادامه داد: بخشی از فرهنگ عمومی جامعه به سمت محتوا‌های سطحی، دم‌دستی، زرد، سرگرم‌کننده و جذاب گرایش پیدا کرده است و این مسئله را می‌توان در میزان بازخورد مخاطبان نسبت به چنین محتوا‌هایی مشاهده کرد.

وی با اشاره به میزان بازدید، لایک و کامنت محتوا‌های منتشرشده در فضای مجازی گفت: وقتی به تعداد لایک‌ها، کامنت‌ها و بازدید‌های این محتوا‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بخشی از مخاطبان این محتوا‌ها را می‌پسندند و از آنها استقبال می‌کنند.