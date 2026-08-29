مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی: از دهه وقف سال گذشته تاکنون، حدود ۷۰ میلیارد تومان از محل موقوفات استان در حوزه‌های مذهبی، خیریه، اجتماعی، مساجد، بقاع متبرکه و علوم دینی هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام بخشی‌پور در نشست خبری هفته وقف گفت: خراسان جنوبی دارای ۱۰ هزار و ۶۸۸ موقوفه با بیش از ۱۶ هزار نیت است که ۷۹۷ موقوفه از این تعداد غیرمتصرفی بوده و از سوی متولیانی که واقفان تعیین کرده‌اند، اداره می‌شود.

وی افزود: از دهه وقف سال گذشته تاکنون، در اجرای نیات مذهبی ۱۷ میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان، نیات خیریه ۶ میلیارد و ۹۲۸ میلیون تومان، نیات اجتماعی ۳۸ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تومان، نیات علوم دینی ۳ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان، نیات مساجد ۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان و برای بقاع متبرکه ۴۵۵ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه مجموع اجرای نیات در حوزه فرهنگی و اجتماعی به حدود ۷۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: این میزان در سال گذشته حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده و امسال افزایش قابل توجهی داشته است.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور همچنین به اجرای طرح «قرار دوازدهم» اشاره کرد و گفت: در این طرح ۶ هزار و ۲۲۷ بسته معیشتی و غذایی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شده است.

وی افزود: یک میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان در حوزه دارو، درمان و تجهیزات پزشکی و ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای حمایت از هیئت‌های مذهبی و مساجد در ایام محرم و صفر نیز از محل موقوفات هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همچنین از ثبت ۱۷ وقف جدید از دهه وقف سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: این وقف‌ها در زمینه‌هایی همچون امور قرآنی، تأمین مسکن جوانان، عید غدیر، دهه فاطمیه، کمک به فقرا و دانش‌آموزان نیازمند و افطاری ماه رمضان بوده است که ارزش ریالی آنها ۱۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

حجت الاسلام بخشی‌پور با اشاره به فعالیت‌های قرآنی اوقاف نیز گفت: در مسابقات قرآنی امسال ۲ هزار و ۶۹۶ نفر ثبت‌نام کردند و ۱۱۷ نفر به مرحله استانی راه یافتند که ۴۷ نفر از آنان حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

وی افزود: مدرسه قرآنی استان هر ساله حدود ۲۰ تا ۲۵ حافظ کل قرآن تربیت می‌کند و در مرکز حفظ مجازی قرآن کریم نیز بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از بانوان و بیش از ۵۰ نفر از برادران فعالیت دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به فعالیت موکب‌های اوقاف گفت: در مجموع ۱۲۵ موکب در شهرستان‌های استان فعال بوده‌اند و در ایام تشییع پیکر رهبر شهید، ۱۳ موکب اوقاف در استان فعالیت کردند که حاصل آن توزیع ۱۰۶ هزار پرس غذا، اسکان ۹۰ هزار نفر و توزیع ۱۴۴ هزار بطری آب معدنی بود.

وی بابیان اینکه در حوزه مدیریت موقوفات، ۵ هزار و ۴۲۴ سند اجاره تمدید شده و هزار و ۴۱۵ موقوفه و سند تک‌برگ نیز اخذ شده افزود: همچنین ۱۲ هزار و ۷۶۶ رقبه فعال در سامانه اوقاف ثبت شده و ۱۶ هزار و ۲۹۲ خانوار مستأجر املاک موقوفه در استان هستند.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور، گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته وقف، ۱۸ طرح در هشت شهرستان استان در قالب افتتاح و کلنگ‌زنی آماده اجراست که برای آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان افزود: یکی از طرح‌های شاخص هفته وقف، کارخانه آب معدنی موقوفه آب لوله در شهر بیرجند است که در آن بسته‌بندی آب لیوانی انجام می‌شود و از ظرفیت‌های ارزشمند موقوفات استان به شمار می‌رود.

بخشی‌پور افزود: طرح دیگر، مربوط به امامزاده زید قاین است که با مشارکت یک خیر در حال اجراست که در آن ۱۰ واحد تجاری پیش‌بینی شده است.