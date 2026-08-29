معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر ضرورت حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تاکید کرد و گفت: زمینه ارایه اعتبارات و تسهیلات بانکی به متقاضیان فعالیت در حوزه انرژی از سوی نظام بانکی در استان فراهم شود تا بیش از پیش مسیر برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در خوزستان هموار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی شنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی برای توسعه بانکداری سبز و مقابله با ناترازی برق بیان کرد: خوزستان با برخورداری از تابش مناسب خورشید و زمین‌های مستعد، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد و استفاده از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر کمک به تامین برق مورد نیاز، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اقتصادی در استان باشد.

الباجی افزود: با توجه به نیاز صنایع بزرگ استان به انرژی پایدار و همچنین ظرفیت بازار کشور‌های همسایه از جمله عراق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به‌عنوان یک فرصت اقتصادی و زیرساختی مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر اهمیت اجرای طرح‌های زیرساختی در راستای تقویت ظرفیت‌های استان گفت: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در مجموعه‌های اقتصادی و خدماتی، اقدامی موثر در جهت کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی، مدیریت مصرف و حرکت به سمت توسعه پایدار است.

وی ادامه داد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار تامین بخشی از نیاز برق می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در استان باشد و به کاهش فشار بر شبکه برق و مدیریت ناترازی انرژی کمک کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان خبر داد ظرفیت تولید برق خورشیدی خوزستان تا بهمن‌ماه امسال به ۶۳ مگاوات خواهد رسید.