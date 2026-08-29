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تحلیلگر سینما و زنان با اشاره به تفاوتهای فرهنگی و رسانهای میان نوجوانان گفت: میزان تأثیرپذیری نوجوانان از فیلمها و آثار نمایشی یکسان نیست و پیشینه تربیتی و میزان مواجهه آنها با رسانههای جهانی میتواند در نوع واکنش و برداشتشان از این آثار مؤثر باشد.
زهرا اردکانیفرد در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: نوجوانان را از نظر نوع مواجهه با آثار نمایشی میتوان به دو گروه متفاوت تقسیم کرد. بخشی از نوجوانان بیشتر تحت تأثیر فرهنگ ملی و الگوهای تربیتی داخلی قرار داشتهاند و به همین دلیل، هنگام تماشای برخی فیلمها و آثار نمایشی، ممکن است تأثیرپذیری کمتری از محتوای ارائهشده داشته باشند.
اردکانیفرد ادامه داد: گروه دیگری از نوجوانان از سنین پایینتر در معرض رسانههای جهانی قرار گرفتهاند؛ این گروه از طریق اینستاگرام، انیمیشنها، کارتونها و دیگر محصولات رسانهای خارجی با برخی تصاویر و روابط مواجه بودهاند که در فضای رسانهای جهانی، عادیسازی شده است.
این تحلیلگر سینما و زنان گفت: نوجوانانی که پیش از این با چنین محتواهایی مواجه بودهاند، هنگام تماشای برخی آثار نمایشی ممکن است واکنش متفاوتی نسبت به گروه نخست داشته باشند و الزاماً موضعگیری شدیدی در برابر این محتواها نداشته باشند.
وی تصریح کرد: برای بخشی از این نوجوانان، برخی از تصاویر و روابطی که در آثار نمایشی به نمایش گذاشته میشود، ممکن است با تجربه و زیست رسانهای آنها بیگانه نباشد و به همین دلیل احتمال تأثیرپذیری آنها نیز متفاوت خواهد بود.
اردکانیفرد خاطرنشان کرد: در بررسی آثار نمایشی و میزان تأثیرگذاری آنها بر نوجوانان، باید تفاوتهای تربیتی، فرهنگی و رسانهای میان مخاطبان را مورد توجه قرار داد و نمیتوان واکنش همه نوجوانان به یک محتوای واحد را یکسان فرض کرد.