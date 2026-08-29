تحلیلگر سینما و زنان با اشاره به تفاوت‌های فرهنگی و رسانه‌ای میان نوجوانان گفت: میزان تأثیرپذیری نوجوانان از فیلم‌ها و آثار نمایشی یکسان نیست و پیشینه تربیتی و میزان مواجهه آنها با رسانه‌های جهانی می‌تواند در نوع واکنش و برداشتشان از این آثار مؤثر باشد.

میزان تأثیرپذیری نوجوانان از آثار نمایشی به پیشینه رسانه‌ای آنها بستگی دارد

میزان تأثیرپذیری نوجوانان از آثار نمایشی به پیشینه رسانه‌ای آنها بستگی دارد

زهرا اردکانی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: نوجوانان را از نظر نوع مواجهه با آثار نمایشی می‌توان به دو گروه متفاوت تقسیم کرد. بخشی از نوجوانان بیشتر تحت تأثیر فرهنگ ملی و الگوهای تربیتی داخلی قرار داشته‌اند و به همین دلیل، هنگام تماشای برخی فیلم‌ها و آثار نمایشی، ممکن است تأثیرپذیری کمتری از محتوای ارائه‌شده داشته باشند.

اردکانی‌فرد ادامه داد: گروه دیگری از نوجوانان از سنین پایین‌تر در معرض رسانه‌های جهانی قرار گرفته‌اند؛ این گروه از طریق اینستاگرام، انیمیشن‌ها، کارتون‌ها و دیگر محصولات رسانه‌ای خارجی با برخی تصاویر و روابط مواجه بوده‌اند که در فضای رسانه‌ای جهانی، عادی‌سازی شده است.

این تحلیلگر سینما و زنان گفت: نوجوانانی که پیش از این با چنین محتواهایی مواجه بوده‌اند، هنگام تماشای برخی آثار نمایشی ممکن است واکنش متفاوتی نسبت به گروه نخست داشته باشند و الزاماً موضع‌گیری شدیدی در برابر این محتواها نداشته باشند.

وی تصریح کرد: برای بخشی از این نوجوانان، برخی از تصاویر و روابطی که در آثار نمایشی به نمایش گذاشته می‌شود، ممکن است با تجربه و زیست رسانه‌ای آنها بیگانه نباشد و به همین دلیل احتمال تأثیرپذیری آنها نیز متفاوت خواهد بود.

اردکانی‌فرد خاطرنشان کرد: در بررسی آثار نمایشی و میزان تأثیرگذاری آنها بر نوجوانان، باید تفاوت‌های تربیتی، فرهنگی و رسانه‌ای میان مخاطبان را مورد توجه قرار داد و نمی‌توان واکنش همه نوجوانان به یک محتوای واحد را یکسان فرض کرد.