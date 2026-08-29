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استاندار قزوین، همزمان با گرامیداشت هفته دولت و برای افتتاح طرح های عمرانی و زیرساختی، دقایقی پیش وارد شهرستان بوئینزهرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری، استاندار قزوین در سفر یکروزه خود به شهرستان بوئینزهرا که با استقبال مسئولان محلی و نماینده مردم بوئینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی همراه بود، از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی، آموزشی و رفاهی با هدف توسعه متوازن و ارتقای سطح رفاه عمومی خبر داد.
گسترش عدالت آموزشی با افتتاح مدرسه پیامبر اعظم (ص) در سخصآباد
استاندار قزوین در نخستین بخش از بهرهبرداری طرحها، با حضور در روستای سخصآباد از توابع بخش شال شهرستان بوئینزهرا، مدرسه ۶ کلاسه پیامبر اعظم (ص) را افتتاح کرد.
این پروژه آموزشی با هدف ارتقای عدالت آموزشی و توسعه زیرساختهای تحصیلی در مناطق روستایی به بهرهبرداری رسید و نوذری در حاشیه این مراسم بر تداوم روند تکمیل فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار استان تأکید کرد.
آغاز نهضت مدرسهسازی و توسعه ورزشی در ارداق
برنامههای استاندار در ادامه در شهر ارداق پیگیری شد؛ جایی که عملیات احداث یک باب مدرسه ۶ کلاسه با هدف بهبود سرانه فضای تحصیلی و تسریع دسترسی دانشآموزان به محیطهای آموزشی استاندارد کلید خورد.
نوذری در آیین کلنگزنی این پروژه، آن را گامی عملی در مسیر برقراری عدالت آموزشی در منطقه دانست.
همچنین در ادامه، عملیات اجرایی مجموعه ورزشی شهر ارداق با هدف توسعه زیرساختهای رفاهی و افزایش سرانه ورزشی منطقه آغاز شد.
استاندار قزوین بر لزوم تکمیل سریع این مجموعه با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و اعتبارات استانی تأکید کرد تا در کوتاهترین زمان در دسترس جوانان و ورزشکاران قرار گیرد.
دیدار با خانواده شهدا؛ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب
حضور در شهر ارداق با تجلیل از صبر و ایثار خانواده شهدا همراه بود. استاندار قزوین با حضور در منزل شهید والامقام «مرتضی کاتبی» ضمن دیدار با خانواده این شهید، بر حمایت همهجانبه مدیریت استان از جامعه ایثارگری و لزوم تداوم پیوند میان دولت و ایثارگران تأکید کرد.
گفتنی است در سفر استاندار قزوین به بوئینزهرا، مجموعه طرحهای شاخص حوزههای آموزشی، ورزشی و توسعه روستایی در دستور کار بهرهبرداری و اجرا قرار گرفت.