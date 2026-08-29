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با توقیف یک دستگاه خودرو در شهرستان ساوه، بیش از ۲ میلیون عدد قرص غیرمجاز کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از توقیف یک دستگاه خودرو سواری و کشف بیش از ۲ میلیون عدد قرص غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مجتبی جمالی با بیان این مطلب گفت: ماموران انتظامی شهرستان ساوه حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی آن را متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از خودروی متوقف شده دو میلیون ۷۸۰ هزار عدد قرص غیرمجاز کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه ارزش قرصهای غیرمجاز را ۶۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال عنوان کرد و ابراز داشت: در این راستا یک دستگاه خودرو سواری توقیف و ۱ نفر متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
سرهنگ جمالی افزود: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا و ارز، موضوع را از طریق فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.