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هشتمین جشنواره سیب و گلابی گلزار بردسیر به منظور معرفی ظرفیتهای اقتصادی و افزایش نشاط اجتماعی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، پس از دو روز اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و گردشگری جشنواره سیب وگلابی به کار خود پایان داد.
این جشنواره امسال تنها محلی برای عرضه سیب و گلابی نبود، بلکه به بستری برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی، صنایعدستی، محصولات بومی و محلی و توانمندیهای اقتصادی گلزاربود.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، نیز در آیین اختتامیه جشنواره حضور یافت و با تأکید بر اهمیت رویدادمحوری در توسعه استان، جشنوارهها را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای مناطق مختلف، جذب گردشگر و سرمایهگذار و افزایش نشاط اجتماعی عنوان کرد.