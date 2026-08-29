هشتمین جشنواره سیب و گلابی گلزار بردسیر به منظور معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش نشاط اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، پس از دو روز اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و گردشگری جشنواره سیب وگلابی به کار خود پایان داد.

این جشنواره امسال تنها محلی برای عرضه سیب و گلابی نبود، بلکه به بستری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی، صنایع‌دستی، محصولات بومی و محلی و توانمندی‌های اقتصادی گلزاربود.

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، نیز در آیین اختتامیه جشنواره حضور یافت و با تأکید بر اهمیت رویدادمحوری در توسعه استان، جشنواره‌ها را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف، جذب گردشگر و سرمایه‌گذار و افزایش نشاط اجتماعی عنوان کرد.