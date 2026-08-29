مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با بیان اینکه خوزستان ۵ اثر ثبت جهانی و ۱۲۰۰ اثر ملی دارد، گفت: خوزستان ۵ اثر ثبت جهانی از جمله معبد شاهی، سازه‌های آبی شوشتر، محوطه تاریخی شوش، راه‌آهن به‌صورت مشترک و کاروانسرای ابوال مشترک با سایر کاروانسراها دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جوروندی اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی در دولت چهاردهم رسالت سنگینی بر عهده دارد. در حوزه ساختاری، از ۳۱ استان، ۱۳ استان ساختمان ملکی ندارند که خوزستان نیز یکی از آنهاست. همچنین بسیاری از ادارات به درجه اداره ارتقا پیدا نکرده و به‌صورت نمایندگی فعالیت می‌کردند، اما خوشبختانه در دولت چهاردهم، در استان، ساختار کلی درحال تغییر است؛ شهرستان‌های اندیمشک، خرمشهر و ماهشهر به اداره تبدیل شدند. با این حال، کمبود نیروی انسانی یکی از چالش‌های جدی است. به‌عنوان مثال در ماهشهر، تنها یک نفر مسئولیت اداره این شهرستان بزرگ را بر عهده دارد.

جوروندی با اشاره به آثار ثبت جهانی استان، بیان کرد: خوزستان ۵ اثر ثبت جهانی از جمله معبد شاهی، سازه‌های آبی شوشتر، محوطه تاریخی شوش، راه‌آهن به‌صورت مشترک و کاروانسرای ابوال مشترک با سایر کاروانسراها دارد. همچنین در حال پیگیری ثبت جهانی مسجد جامع شوشتر و مسجد جامع دزفول هستیم. علاوه بر این، بیش از ۱۲۰۰ اثر ثبت ملی در استان داریم.

وی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری، گفت: خوزستان استانی چهارفصل است و ظرفیت‌های بالایی در حوزه گردشگری دارد. باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم و چشم‌اندازی روشن از استان ارائه دهیم تا سرمایه‌گذاران جذب شوند. خوشبختانه اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده است.

جوروندی با اشاره به حقوق و مزایای پایین کارکنان این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: متأسفانه وزارت میراث در بین وزارتخانه‌ها از پایین‌ترین حقوق و مزایا برخوردار است، اما همکاران ما با وجود این مشکلات، شبانه‌روز در حال فعالیت هستند. این حوزه نیاز به بازنگری ساختاری قوی و ریشه‌ای دارد که وزیر نیز به دنبال آن هستند. استان خوزستان با وجود ظرفیت‌های فراوان، نیازمند توجه ویژه در حوزه گردشگری و صنایع دستی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان، با اشاره به موفقیت‌های حوزه صنایع دستی، بیان کرد: دزفول به عنوان شهر جهانی کپور ثبت شده و برخی روستاهای استان نیز موفق به ثبت ملی شده‌اند. همچنین برنامه جدی ما، تبدیل روستای «مومنانه» به روستای جهانی است و تلاش می‌کنیم با افزایش شاخص‌های مورد نیاز، زمینه ثبت جهانی آن را توسط کارشناسان یونسکو فراهم کنیم. کار در این حوزه سخت و بزرگ است، اما گام‌های خوبی برداشته شده و امیدواریم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.