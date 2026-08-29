۶ نیروگاه خورشیدی با هزینه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فسا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی به نمایندگی از ۶ نیروگاه خورشیدی این شهرستان با هزینه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

محمدی افزود: پرداخت هزار میلیاردتومان اعتبار به عنوان سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی و کمک به رفع مشکلات کارگران و بازنشستگان و بازدید از مرکز فنی و حرفه‌ای این شهرستان حاصل سفر وزیر کار به این شهرستان بود.

نماینده مردم شهرستان‌های فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی از مطالبات بیمه‌ای و شبانه روزی شدن درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی فسا از مصوبات این سفر بود.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.