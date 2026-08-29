به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هشدار نارنجی- شماره ۱۵ هواشناسی آذربایجان غربی بیانگر تشدید فعالیت امواج بارشی و وقوع رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت با تاکید بر نیمه شمالی استان است.

در هشدار هواشناسی سطح نارنجی- شماره ۱۵ آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۸ و با توجه به تشدید فعالیت امواج بارشی، وضعیت جوی استان همراه با رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

زمان شروع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک یکشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۶/۰۸) خواهد بود که تا دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۶/۰۹) در کل استان با تاکید بر نیمه شمالی ادامه خواهد داشت.

در اثراین مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها، احتمال اصابت صاعقه وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای - توجه به توصیه کارشناسان کشاورزی - خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی - احتیاط در فعالیت‌ها عمرانی و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی به سبب تندباد لحظه‌ای- آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها ضروری است.