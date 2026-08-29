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معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر کلاردشت در حوزه گردشگری گفت: تکمیل طرح منطقه نمونه گردشگری کلاراسکای و فعال شدن بخشهای اقامتی، پذیرایی، تفریحی و ورزشی آن میتواند این مجموعه را به یکی از مقاصد مهم گردشگری داخلی و خارجی در غرب مازندران تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنیبندپی در سفر به مازندران و حاشیه بازدید و افتتاح مرحله دوم منطقه نمونه گردشگری کلاراسکای کلاردشت اظهار کرد: حضور در شهرستان کلاردشت فرصتی برای بازدید از ظرفیتهای گردشگری منطقه و بررسی روند اجرای طرحهای زیرساختی و گردشگری این شهرستان است.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با قدردانی از همراهی فرماندار، نماینده مردم منطقه، شورای اسلامی شهر، شهردار کلاردشت و مجموعه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: باید از ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری مازندران، بهویژه در غرب استان و شهرستان کلاردشت، برای توسعه گردشگری داخلی و خارجی استفاده کنیم.
او با اشاره به طرحهای افتتاح شده در هفته دولت در مازندران گفت: در مجموع ۳۷ طرح در حوزههای مختلف گردشگری استان با سرمایهگذاری بیش از ۲.۵ همت به بهرهبرداری رسیده است که بیانگر ظرفیت بالای مازندران برای جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای گردشگری است.
محسنیبندپی در ادامه با اشاره به پروژه جاده سلامت کلاردشت اظهار کرد: بخشی از زیرساختهای این طرح که در تعهد وزارت میراثفرهنگی بود، با پیگیری نماینده مردم و فرماندار تأمین شده و موضوع انتقال خط برق نیز به سرانجام رسیده است.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه طرح منطقه نمونه گردشگری کلاراسکای طرحی بزرگ و با اهمیت برای شهرستان کلاردشت است، افزود: باید شرایط لازم برای فعالیت هرچه سریعتر تعاونی توسعه کلاردشت بهعنوان متولی این پروژه فراهم شود تا این مجموعه در بخشهای اقامتی، پذیرایی، تفریحی و استراحتگاهی وارد چرخه خدمترسانی شود.
معاون گردشگری کشور ادامه داد: مرحله دوم منطقه گردشگری کلاراسکای از ظرفیتهای متنوعی از جمله مجموعههای ورزشی، پل معلق و پیست دوچرخهسواری برخوردار است و سرمایهگذار بخش خصوصی نیز اجرای این طرح را بهصورت تخصصی و علمی دنبال میکند.
محسنیبندپی همچنین ظرفیتهای ورزشی کلاردشت را فرصتی برای توسعه گردشگری ورزشی دانست و گفت: امکاناتی مانند زمین چمن میتواند زمینه برگزاری اردوهای تیمهای ملی کشور را در این منطقه فراهم کند و به افزایش سهم کلاردشت از گردشگری ورزشی کمک کند.
او تأکید کرد: هدف ما این است که ظرفیتهای گردشگری این منطقه به ظرفیتهای بالفعل تبدیل شود تا هموطنان بتوانند از این امکانات استفاده کنند و در کنار آن، زمینه معرفی کلاردشت به گردشگران خارجی نیز فراهم شود.