واگذاری ۱۰۰ قطعه زمین رایگان در چرام کهگیلویه وبویراحمد ؛ ۳۰۰ متقاضی در نوبت
استاندار کهگیلویه وبویر احمد گفت : ۱۰۰ قطعه زمین رایگان به متقاضیان چرامی طرح جوانی جمعیت در هفتمین روز از هفته دولت واگذار شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آیین واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت در شهرستان چرام، گفت: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و فراهم کردن مشوقهای لازم برای فرزندآوری از اولویتهای دولت در استان است.
یدالله رحمانی افزود: تأمین زمین و مسکن یکی از مهمترین برنامههای تشویقی در این زمینه است و در همین راستا واگذاری زمین به افراد واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در شهرستان چرام آغاز شده است.
وی با اشاره به واگذاری ۱۰۰ قطعه زمین در این مرحله، گفت: این قطعات هر کدام به مساحت ۲۰۰ مترمربع آماده شده و ارزش آمادهسازی هر قطعه بالغ بر یک میلیارد تومان است که بهصورت رایگان در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار میگیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: حدود ۳۰۰ متقاضی دیگر در شهرستان چرام در نوبت دریافت زمین قرار دارند که با توجه به نبود مشکل زمین در این شهرستان، تلاش میکنیم از محل منابع ملی و استانی زمین مورد نیاز این افراد نیز تأمین شود.
وی بیان کرد: در صورت تأمین زمین برای این متقاضیان، چرام پس از شهرستانهای بهمئی و مارگون، به سومین شهرستان استان تبدیل میشود که تمامی متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت در آن صاحب زمین خواهند شد.
رحمانی در ادامه به وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن در چرام اشاره کرد و گفت: زمین مورد نیاز ۲۳۰ متقاضی مسکن نیز در قالب گروههای ساخت آماده شده است.
وی افزود: این متقاضیان میتوانند در قالب گروههای ساخت و خودمالکی، با استفاده از آورده شخصی و تسهیلات بانکی، عملیات احداث واحدهای مسکونی خود را آغاز کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت همراهی شبکه بانکی استان، از مسئولان مربوطه خواست با تسریع در روند اقدامات، بانک مسکن و سایر بانکهای عامل را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان پای کار بیاورند.
وی اضافه کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی میتواند روند ساخت واحدهای مسکونی و خانهدار شدن ۲۳۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در شهرستان چرام را شتاب بخشد.