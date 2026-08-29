رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما، از اقدامات مدیران و عوامل شبکه قرآن در انعکاس راهپیمایی ایام اربعین قدردانی کرد و فعالیت‌های گسترده این شبکه در انعکاس رویداد‌های قرآنی و معارفی را جلوه‌ای شایسته از ظرفیت‌های رسانه ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،در نامه حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد قمی خطاب به دکتر پیمان جبلی آمده است: «بدین‌وسیله لازم می‌دانم از تلاش‌ها و اقدامات جناب‌عالی و همکاران محترم سازمان صداوسیما، به‌ویژه مدیران و عوامل شبکه قرآن و معارف سیما، در ایام اربعین حسینی (ع) تشکر و قدردانی نمایم.

فعالیت‌های گسترده و اثرگذار این شبکه در انعکاس حضور مردم و پوشش برنامه‌ها و رویداد‌های قرآنی و معارفی اربعین، جلوه‌ای شایسته از ظرفیت‌های رسانه ملی در ترویج و تعمیق معارف قرآن کریم و اهل‌بیت علیهم‌السلام بود.

تلاش‌های صورت‌گرفته در این ایام، به‌ویژه در بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای انعکاس ابعاد فرهنگی و معرفتی اربعین، اقدامی مؤثر در تقویت حضور محتوای قرآنی و معارفی در رسانه ملی به شمار می‌رود و استمرار این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز آثار ماندگارتر و گسترده‌تری در این عرصه باشد.

امید است با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در شبکه قرآن و معارف سیما، حمایت و توجه جناب‌عالی به این شبکه همچنان تداوم یافته و با تقویت امکانات و ظرفیت‌های آن، زمینه برای توسعه و ارتقای تولیدات قرآنی و معارفی و ایفای نقش مؤثرتر این شبکه در رسانه ملی فراهم شود.

توفیق روزافزون جناب‌عالی و همکاران محترم سازمان صدا و سیما را در انجام رسالت‌های فرهنگی و دینی از خداوند متعال مسئلت دارم.»