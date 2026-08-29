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حضور مردم قزوین در ۱۸۱ شب اجتماع مردمی بار دیگر نشان داد که رمز اصلی شکست طرحهای دشمن، حضور پرشور و اتحاد مردم در صحنه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حالی که دشمنان با طراحیهای پیچیده به دنبال ایجاد تفرقه در بدنه جامعه هستند، حضور پرشور و خودجوش مردم قزوین در ۱۸۱ شب اجتماع مردمی، پیام روشنی از همبستگی و هوشیاری را به گوش جهانیان رساند.
حجم بالای مشارکت مردمی در این رویدادهای حماسی، نشاندهنده پیوند عمیق میان ملت و ارزشهای حاکمیتی است. کارشناسان سیاسی بر این باورند که این نوع حضور فعال در عرصههای اجتماعی، نه تنها یک فعالیت مردمی، بلکه یک پاسخ قاطع به طرحهای تهدیدآمیز دشمنان است.
مشارکت فعال شهروندان قزوین در این ۱۸۱ شب، فراتر از یک تجمع ساده، نمادی از اقتدار ملی و رمز اصلی شکست هرگونه توطئه برای بیثباتی در کشور محسوب میشود.