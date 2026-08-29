به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام دفتر منطقه‌ای فیبا در آسیا، حضور هشت تیم در مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا تایید شده است که شهرداری گرگان به عنوان نماینده ایران در جمع تیم‌های حاضر قرار دارد.

هشت تیم حاضر در مرحله نهایی:

تیم‌های الریاضی لبنان، شهرداری گرگان و ساجس لبنان از منطقه غرب آسیا

الاتحاد عربستان، العلا عربستان، کویت اس‌سی (کویت) و العربی (قطر) از منطقه خلیج فارس

ریلویز (هند) از منطقه جنوب آسیا

با توجه به لغو مرحله لیگ و مشخص نشدن رده‌بندی نهایی، گروه‌بندی مرحله نهایی مطابق مقررات معمول انجام نخواهد شد و گروه‌ها از طریق قرعه‌کشی مشخص می شوند.

این مراسم پنجشنبه ۱۲ شهریور، ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت تهران در بیروت برگزار می‌شود.

تیم‌ها بر اساس جایگاه نهایی خود در مرحله گروهی منطقه مربوطه در گلدان‌های قرعه‌کشی قرار خواهند گرفت و طبق اعلام فیبا، تیم‌هایی از یک کشور در یک گروه قرار نمی گیرند.

مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا ۳ تا ۹ مهر در «زوق مکایل» لبنان برگزار خواهد شد.