جذب ۵۰ نیروی بومی جزیره خارگ در شرکت ملی نفت ایران

استاندار بوشهر از تصویب مجموعه‌ای از مصوبات برای رفع مشکلات جزیره خارگ، حمایت از ورزش استان، توسعه زیرساخت‌های درمانی و ایجاد اشتغال برای نیرو‌های بومی خارگ خبر داد.