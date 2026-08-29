جذب ۵۰ نیروی بومی جزیره خارگ در شرکت ملی نفت ایران
استاندار بوشهر از تصویب مجموعهای از مصوبات برای رفع مشکلات جزیره خارگ، حمایت از ورزش استان، توسعه زیرساختهای درمانی و ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی خارگ خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست بررسی مسائل و مطالبات اجتماعی استان اظهار کرد: در سفر دکتر علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی و مهندس حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به استان به دعوت نماینده محترم مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، مصوبات خوبی برای جزیره خارگ و استان بوشهر به تصویب رسید.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای درمانی استان بیان کرد: مقرر شد برای کمک به تکمیل بیمارستان مادر و کودک بوشهر، مبلغ هزار میلیارد ریال از سوی شرکت ملی نفت ایران تأمین شود و این شرکت نسبت به خرید آمبولانس دریایی برای جزیره خارگ نیز اقدام کند.
استاندار بوشهر افزود: همچنین مقرر شد ۵۰۰ میلیارد ریال به باشگاههای ورزشی شرکتکننده در لیگهای سراسری کمک شود و مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال نیز برای تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن ورزشی استان از سوی شرکت ملی نفت ایران اختصاص یابد.
وی ادامه داد: برای توسعه زیرساختهای ورزشی جزیره خارگ نیز مقرر شد هزار میلیارد ریال برای مجموعه ورزشی ساحلی این جزیره از سوی شرکت ملی نفت ایران اختصاص یابد.
زارع به موضوع اشتغال نیروهای بومی جزیره خارگ نیز اشاره کرد و گفت: مقرر شد آن دسته از ساکنان مقیم جزیره خارگ که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته فعالیتهای تخصصی آن مجموعه هستند، از سوی بخشداری به شرکت ملی نفت ایران معرفی شوند تا ۵۰ نفر از افراد بومی استخدام شوند.
وی تأکید کرد: اجرای این مصوبات با هدف رفع مسائل و مشکلات مردم جزیره خارگ، تقویت زیرساختهای ورزشی و درمانی، حمایت از نیروهای بومی و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای نفتی و صنعتی دنبال میشود.