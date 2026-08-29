مشاور وزیر بهداشت گفت:در حوزه نظام سلامت، مراکز سراج در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ارکان نظام مراقبت اجتماعی محلی محسوب می‌شوند و می‌توان ظرفیت‌های این مراکز را در کنار برنامه پزشکی خانواده که در کشور در حال اجراست، بیش از پیش مورد استفاده قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زینب نصیری مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی، در مراسم افتتاح همزمان و برخط ۲۰ واحد سراج و ۳ کانکس کاهش آسیب اعتیاد که همزمان با هفته دولت برگزار شد با اشاره به نقش مراکز سراج در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی در سطح کشور، اظهار کرد: در ساختار‌های دولتی و غیردولتی کشور، کمتر ساختاری را می‌توان یافت که به این شکل، کار تیمی مبتنی بر چند رشته و حرفه تخصصی را در کنار یکدیگر برای ارائه خدمت به مردم تعریف کرده باشد، آن هم خدماتی که به صورت رایگان ارائه می‌شود و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقای عدالت اجتماعی در سلامت و کاهش نابرابری‌های سلامت داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه مراکز سراج باید همزمان با توجه جدی به کیفیت خدمات دنبال شود، گفت: همان‌قدر که افتتاح و افزایش تعداد مراکز اهمیت دارد، اصلاح فرایند‌ها و پروتکل‌های ارائه خدمت نیز حائز اهمیت است. در همین راستا، اصلاح پروتکل‌های مراکز سراج در هفته‌های اخیر با هدف تقویت خدمات تخصصی این مراکز انجام شده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی افزود: در حوزه نظام سلامت، مراکز سراج در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ارکان نظام مراقبت اجتماعی محلی محسوب می‌شوند و می‌توان ظرفیت‌های این مراکز را در کنار برنامه پزشکی خانواده که در کشور در حال اجراست، بیش از پیش مورد استفاده قرار داد.

دکتر نصیری با اشاره به رویکرد دولت و وزارت بهداشت، تصریح کرد: امروز بیش از گذشته نیازمند پیوند نظام سلامت با ظرفیت‌های اجتماعی هستیم؛ چرا که عوامل اجتماعی هم بر سلامت مردم تأثیر می‌گذارند و هم از وضعیت سلامت جامعه تأثیر می‌پذیرند.

وی ادامه داد: امیدواریم در کنار توسعه مراکز سراج، این رویکرد و ظرفیت اجتماعی را بتوانیم در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی نیز تقویت کنیم، اما در شرایط فعلی، توسعه و تقویت مراکز سراج اتفاق بسیار ارزشمندی است و امیدواریم این مسیر با همین جدیت ادامه پیدا کند.

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران توسعه مراکز سراج، بر ضرورت رفع چالش‌های نیروی انسانی این مراکز تأکید کرد و گفت: لازم است شبکه بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای تکمیل نیروی انسانی مراکز سراج و رفع چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد، همکاری بیشتری داشته باشند تا شاهد اثربخشی هرچه بیشتر این مراکز باشیم.

دکتر نصیری همچنین به همکاری میان دستگاه‌های مختلف برای ارائه خدمات اجتماعی اشاره کرد و افزود: هرچه مراکز سراج را تقویت کنیم، زمینه برای حضور و همراهی بیشتر سایر دستگاه‌ها نیز فراهم می‌شود.

وی با اشاره به ارائه خدمات به کودکان آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: حدود هزار و ۸۰۰ کودک آسیب‌دیده از جنگ، به صورت سرپایی یا بستری به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند و از امروز این گروه نیز به ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه اضافه می‌شوند.

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی، همکاری وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این زمینه اقدامی مهم دانست و گفت: اینکه دو وزارتخانه در کنار خدمات تخصصی روانی و اجتماعی، ارائه بسته‌های معیشتی به افراد نیازمند را نیز دنبال می‌کنند، اتفاقی بزرگ و کم‌نظیر است و می‌تواند اثربخشی حمایت‌های ارائه‌شده را افزایش دهد.

دکتر نصیری در پایان با ابراز خرسندی از افتتاح ۲۰ واحد سراج و سه کانکس کاهش آسیب اعتیاد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در گذشته شاهد تعطیلی برخی از این مراکز بودیم، اما اکنون این وقفه برطرف شده و روند افتتاح و توسعه مراکز مجدداً در حال انجام است. امیدواریم این مسیر با قوت ادامه پیدا کند و شاهد دستاورد‌های هرچه بهتر و خدمات مؤثرتر برای مردم باشیم.

مراکز سراج، واحدهایی هستند که به ازای هر سیصد هزار نفر جمعیت ذیل دانشکده یا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شکل می‌گیرد و مسئول ارائه خدمات سلامت روانی و اجتماعی است.

اولین مرکز سلامت روان جامعه نگر یا سراج با هدف گسترش خدمات بهداشت روان در سطح جامعه از پاییز ۱۳۸۹ به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد. این مرکز در راستای اجرای طرح مراکز سلامت روان جامعه نگر در توسعه سلامت روان شهری، در بخش خصوصی راه اندازی شده بود، اما اکنون طرح سراج به صورت کشوری در حال اجراست.