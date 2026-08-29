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هشدار سطح زرد هواشناسی در استان مرکزی مبنی بر وقوع رگبار و رعدوبرق در یکشنبه و وزش باد شدید در دوشنبه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی-سطح زرد شماره ۲۹ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه: بررسیها حاکی از عبور سامانه کم ارتفاع بارشی از نواحی شمال غرب کشور میباشد. این سامانه با شدت کمتر استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و موجب افزایش پتانسیل وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق بویژه مناطقی از نیمه شمالی استان و افزایش سرعت وزش باد در ساعاتی از روزهای یکشنبه و دوشنبه و احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوخاک به استان خواهد شد.
زمان شروع: بعدازظهر یکشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
زمان پایان: شب دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
نوع مخاطره: یکشنبه: احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی نواحی بویژه نیمه شمالی استان و برخی ارتفاعات شرق استان، وزش باد و احتمال گردوخاک
دوشنبه: وزش باد نسبتا شدید و احتمال نفوذ گردوخاک به استان
منطقه اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان، محلات
اثر مخاطره:
به دلیل ویژگی بارشها همرفتی فصل تابستان احتمال ایجاد هستههای نقطهای بارش و رگبار شدید موقت در برخی نواحی بویژه در نیمه شمالی استان دور از انتظار نمیباشد - احتمال برخورد صاعقه - احتمال وزش باد شدید موقتی - احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوخاک به استان و کاهش کیفیت هوا
توصیه:
در صورت وقوع رگبار احتیاط تردد در جادهها و معابر - خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام - استحکام بخشی به سازههای سبک و ناپایدار - در صورت کاهش کیفیت هوا خودداری افراد بویژه گروههای حساس از حضور در فضای آزاد - آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه.