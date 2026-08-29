به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی-سطح زرد شماره ۲۹ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه: بررسی‌ها حاکی از عبور سامانه کم ارتفاع بارشی از نواحی شمال غرب کشور می‌باشد. این سامانه با شدت کمتر استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و موجب افزایش پتانسیل وقوع رگبار‌های پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق بویژه مناطقی از نیمه شمالی استان و افزایش سرعت وزش باد در ساعاتی از روز‌های یکشنبه و دوشنبه و احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوخاک به استان خواهد شد.

زمان شروع: بعدازظهر یک‌شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۸

زمان پایان: شب دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۹

نوع مخاطره: یکشنبه: احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی نواحی بویژه نیمه شمالی استان و برخی ارتفاعات شرق استان، وزش باد و احتمال گردوخاک

دوشنبه: وزش باد نسبتا شدید و احتمال نفوذ گردوخاک به استان

منطقه اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان، محلات

اثر مخاطره:

به دلیل ویژگی بارش‌ها همرفتی فصل تابستان احتمال ایجاد هسته‌های نقطه‌ای بارش و رگبار شدید موقت در برخی نواحی بویژه در نیمه شمالی استان دور از انتظار نمی‌باشد - احتمال برخورد صاعقه - احتمال وزش باد شدید موقتی - احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوخاک به استان و کاهش کیفیت هوا

توصیه:

در صورت وقوع رگبار احتیاط تردد در جاده‌ها و معابر - خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام - استحکام بخشی به سازه‌های سبک و ناپایدار - در صورت کاهش کیفیت هوا خودداری افراد بویژه گروه‌های حساس از حضور در فضای آزاد - آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه.