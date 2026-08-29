به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد حجت الاسلام زارعی پور امام جمعه بخش پاتاوه در مراسم یادبدد رهبر شهید ایران امام خامنه ای رحمه الله علیه با بیان اینکه رهبر شهید به اعتراف دوست و دشمن شخصیتی ممتاز بود، گفت: ایشان فقیه، عارف، معلم، محقق، ادیب، شاعر، صاحب‌نظر در مسائل نظامی و سیاستمداری برجسته بودند.

حجت الاسلام زارعی پور افزود: پژوهشگران در آینده ابعاد شخصیتی، سبک زندگی و روش‌های مدیریتی رهبر شهید را بررسی خواهند کرد، چراکه شخصیت ایشان از جنبه‌های مختلف، گسترده، جذاب و تأثیرگذار است.

وی با اشاره به حضور قاریان در این منطقه ادامه داد: خداوند نعمت‌های فراوانی را به انسان عطا فرموده که بزرگترین آنها نعمت ایمان و قرآن است.

امام جمعه پاتاوه گفت: محافل و مجالس قرآنی باید همواره مرحله‌ای از رشد و تکامل انسان برای بالابردن دانش و معارف علوم قرآنی باشد.