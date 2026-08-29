با حضور قاریان کشوری؛
محفل انس با قرآن کریم به یاد امام شهید ایران در روستای تمنک بخش پاتاوه کهگیلویه وبویراحمد
محفل انس با قرآن کریم به یاد رهبر شهید با حضور قاریان استانهای مختلف کشور در روستای تمنک بخش پاتاوه کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد حجت الاسلام زارعی پور امام جمعه بخش پاتاوه در مراسم یادبدد رهبر شهید ایران امام خامنه ای رحمه الله علیه با بیان اینکه رهبر شهید به اعتراف دوست و دشمن شخصیتی ممتاز بود، گفت: ایشان فقیه، عارف، معلم، محقق، ادیب، شاعر، صاحبنظر در مسائل نظامی و سیاستمداری برجسته بودند.
حجت الاسلام زارعی پور افزود: پژوهشگران در آینده ابعاد شخصیتی، سبک زندگی و روشهای مدیریتی رهبر شهید را بررسی خواهند کرد، چراکه شخصیت ایشان از جنبههای مختلف، گسترده، جذاب و تأثیرگذار است.
وی با اشاره به حضور قاریان در این منطقه ادامه داد: خداوند نعمتهای فراوانی را به انسان عطا فرموده که بزرگترین آنها نعمت ایمان و قرآن است.
امام جمعه پاتاوه گفت: محافل و مجالس قرآنی باید همواره مرحلهای از رشد و تکامل انسان برای بالابردن دانش و معارف علوم قرآنی باشد.
در این مراسم قاریان برتر از استانهای خوزستان، تهران چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند. این مراسم به همت مردم روستای تمنک و سپاه ناحیه دنا در روستای تمنک برگزار شد.