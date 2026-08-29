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مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: ۴۷۳ طرح برای احیا و توسعه موقوفات مازندران در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران در آیین آغاز برنامههای هفته وقف و افتتاح نمایشگاه استانی «شهر وقف» در امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر با اشاره به ظرفیت گسترده موقوفات استان گفت: ۴۷۳ طرح در حوزه تأمین، احیا، بهرهبرداری و توسعه موقوفات مازندران در دستور کار قرار دارد و اجرای این طرحها میتواند زمینهساز افزایش بهرهوری و تقویت نقش وقف در خدمترسانی به جامعه باشد.
حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی اظهار کرد: وقف یکی از ارزشمندترین سنتهای حسنه در فرهنگ اسلامی است که در طول تاریخ منشأ خیر و برکت بوده و بسیاری از نیازهای عمومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه از محل موقوفات تأمین شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات در حوزه وقف، معرفی ظرفیتها و دستاوردهای موقوفات به مردم است و نمایشگاه «شهر وقف» نیز با همین رویکرد، فرصتی برای آشنایی مردم با بخشی از ظرفیتها، محصولات و آثار و برکات موقوفات استان فراهم کرده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی موقوفات استان تصریح کرد: در شهرستان بهشهر حدود ۱۸۵ هکتار اراضی موقوفه وجود دارد که بخشی از محصولات و ظرفیتهای کشاورزی این اراضی در نمایشگاه استانی «شهر وقف» به نمایش درآمده است.
حیدری جناسمی با بیان اینکه ظرفیت موقوفات مازندران بسیار گستردهتر از آن چیزی است که در یک نمایشگاه قابل ارائه است، گفت: تلاش مجموعه اوقاف بر این است که با بهرهگیری صحیح، اصولی و هدفمند از ظرفیتهای موقوفات، ضمن صیانت از حقوق موقوفات و رعایت دقیق نیت واقفان، زمینه افزایش بهرهوری و ارائه خدمات بیشتر به مردم فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به طرحهای در دست اجرای موقوفات استان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۷۳ طرح در حوزه تأمین، احیا، بهرهبرداری و توسعه موقوفات در سطح استان مازندران در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: اجرای این طرحها میتواند نقش مؤثری در فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی وقف، افزایش بهرهوری موقوفات و ایجاد منابع پایدار برای اجرای نیات واقفان داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه توسعهای به موقوفات خاطرنشان کرد: موقوفات سرمایههایی ماندگار و متعلق به نسلهای مختلف هستند و مدیریت آنها باید به گونهای باشد که ضمن حفظ اصل موقوفه، عواید و منافع حاصل از آن در چارچوب نیت واقف و برای رفع نیازهای جامعه هزینه شود.
حیدری جناسمی ادامه داد: وقف امروز تنها محدود به برخی حوزههای سنتی نیست، بلکه ظرفیتهای آن میتواند در عرصههایی همچون کشاورزی، تولید، اشتغال، خدمات اجتماعی، امور فرهنگی و قرآنی، درمان و حمایت از اقشار نیازمند به کار گرفته شود.
وی فرهنگسازی را یکی از الزامات توسعه وقف دانست و گفت: هر اندازه مردم با ظرفیتها، آثار و برکات وقف بیشتر آشنا شوند، زمینه برای مشارکت عمومی در این عرصه و ایجاد موقوفات جدید متناسب با نیازهای روز جامعه نیز افزایش خواهد یافت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به برگزاری نمایشگاه «شهر وقف» در بابلسر اظهار کرد: این نمایشگاه بخشی از ظرفیتهای موقوفات استان را در معرض دید مردم قرار داده و فرصتی برای تبیین نقش وقف در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدمترسانی است.