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مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی از آغاز برنامههای اجرایی سیوهشتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان از هفته آینده خبر داد و گفت: امسال علاوه بر بخشهای اصلی جشنواره، بخش فیلمهای هوش مصنوعی و جایزه ویژه میناب نیز برگزار خواهد شد.
محمدصادق لواسانی، مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اهمیت برگزاری سیوهشتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در شرایط کنونی گفت: با توجه به شرایط کشور و ضرورت ایجاد فضای نشاط اجتماعی، جشنواره کودک میتواند گام مؤثری در این زمینه باشد.
او افزود: در ماههای گذشته فرآیند برگزاری جشنواره آغاز شده و فراخوان ارسال آثار و ثبتنام نیز حدود یک ماه و اندی پیش منتشر شد و در ابتدای هفته جاری به پایان رسید.
لواسانی با اشاره به استقبال از جشنواره گفت: تعداد در توجهی اثر به جشنواره رسیده است و دوستان در حال تجمیع و بررسی آمار نهایی هستند. هنوز نمیتوان عدد دقیقی اعلام کرد، چراکه باید آثار تکراری و موارد مشابه از آمار نهایی حذف شود، اما تعداد فیلمهای رسیده بیش از چیزی است که انتظار داشتم؛ هم در بخش فیلمهای کوتاه و هم در بخش فیلمهای بلند آثار قابل توجهی به جشنواره رسیده است.
او درباره روند آمادهسازی جشنواره در اصفهان نیز گفت: تاکنون چندین جلسه هماهنگی میان مسئولان بنیاد سینمایی فارابی و مسئولان اصفهان برگزار شده و تعامل بسیار خوبی شکل گرفته است. دبیر جشنواره، مسئولان شهری و مسئولان استانی اصفهان نیز برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد همکاری میکنند.
مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی ادامه داد: فرآیندهای اجرایی جشنواره نیز از هفته آینده و پس از میلاد پیامبر اکرم (ص) وارد مرحله جدیتری خواهد شد و فضای شهر به تدریج به سمت برگزاری جشنواره پیش خواهد رفت.
جایزه ویژه میناب
لواسانی یکی از ویژگیهای مهم جشنواره امسال را توجه به موضوع حادثه مدرسه شجره طیبه میناب عنوان کرد و گفت: امسال جایزه ویژه میناب به فیلمی اهدا خواهد شد که بیشترین ارتباط را با این موضوع داشته باشد.
او افزود: این جایزه یکی از بخشهای مهم جشنواره امسال است و تلاش زیادی برای طراحی و اجرای آن صورت گرفته است.
اضافه شدن بخش فیلمهای هوش مصنوعی
لواسانی با اشاره به بخشهای مختلف جشنواره اظهار کرد: در کنار بخشهای ثابت جشنواره از جمله فیلمهای بلند سینمایی، فیلمهای کوتاه و پویانمایی، امسال برای نخستینبار بخش فیلمهای هوش مصنوعی نیز برگزار میشود.
او درباره دلیل اضافه شدن این بخش گفت: تعداد تولیدات در حوزه فیلمهای تولیدشده با هوش مصنوعی افزایش قابل توجهی داشته است و در ماههای گذشته نیز شاهد تولید آثار درخشانی در این حوزه، از جمله توسط فیلمسازان ایرانی، بودهایم که در سطح دنیا مورد توجه قرار گرفتهاند.
وضعیت بخش بینالملل
مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی درباره بخش بینالملل جشنواره نیز گفت: انتخاب و بررسی آثار این بخش همچنان ادامه دارد و فرآیند آن نسبت به بخش ملی زمان بیشتری خواهد برد.
او افزود: وضعیت نهایی بخش بینالملل در اواخر شهریور مشخص خواهد شد و آثار قابل توجهی از کشورهای مختلف در حال بررسی است.