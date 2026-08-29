به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ابراهیم احمدی در گفتگوی ویژه خبری ساعت ۳۰:۱۳ دقیقه از شبکه همدان، با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان در رویداد‌های ملی، از انتخاب همدان به عنوان پایلوت مناطق غرب و شمال‌غرب کشور برای برگزاری بیستمین دوره جشنواره معتبر «شیخ بهایی» سخن گفت.

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او با اشاره به اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، جشنواره شیخ بهایی که از معتبرترین رویداد‌های فناورانه ایران محسوب می‌شود، یازدهم شهریورماه در استان همدان برگزار خواهد شد افزود: در این رویداد، فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان از ۱۰ استان مختلف در همدان حضور خواهند داشت و علاوه بر تجلیل از برگزیدگان، شامل نمایشگاه تخصصی و جلسات بی‌تو‌پی (B۲B) جهت سرمایه‌گذاری و شبکه‌سازی میان شرکت‌های استان و سایر پارک‌های علمی کشور خواهد بود.

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رئیس پارک علم و فناوری استان همدان تاکید کرد: در راستای اجرای تعهدات صورت گرفته با معاونت علمی ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری با فعال‌سازی «کارگزار اختصاصی»، فرآیند شناسایی شرکت‌های مستعد را سرعت بخشیده است و تاکنون ۱۳۰ شرکت شناسایی شده‌اند که از این میان، بیش از ۵۰ شرکت تاییدیه اولیه را دریافت کرده و در مرحله تکمیل مستندات برای ثبت در سامانه معاونت علمی قرار دارند. هدف این مجموعه، تبدیل حداقل ۵۰ شرکت مستعد به شرکت‌های دانش‌بنیان رسمی است.

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احمدی همچنین تصریح کرد: ضمن پیگیری پرونده‌های ساختمانی در سطح ملی، یک کمیته پنج‌نفره جهت اجرای آیین‌نامه جدید واگذاری اراضی تشکیل شده است، با برگزاری فراخوان اول که با استقبال بیش از ۴۰ شرکت مواجه شده، برنامه‌ریزی برای واگذاری ۱۲ قطعه اول در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شده است، همچنین هدف‌گذاری بلندمدت پارک، واگذاری تمامی ۱۷۰ قطعه در بازه زمانی دو تا سه سال آینده است.

در پایان، میزان سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان همدان ۳۰ میلیارد تومان اعلام شد، با وجود اینکه این رقم در مقایسه با ظرفیت‌های شرکت‌های فناور استان نیاز به افزایش دارد، اما تلاش‌ها برای تقویت توان مالی این صندوق در دستور کار قرار دارد.