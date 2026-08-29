همزمان با برگزاری آیین واگذاری واحد‌های نهضت ملی مسکن در زنجان، ۸۸۸ واحد مسکونی با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و مسئولان استانی به متقاضیان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ۸۸۸ واحد نهضت ملی مسکن در زنجان با تأمین مالی بانک مسکن تکمیل و به متقاضیان واگذار شد.

این واحدها در قالب طرح نهضت ملی مسکن و در مناطق کوی زنجان و زیتون به بهره‌برداری رسید.

استاندار زنجان با اشاره به همکاری بانک مسکن، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، پیشرفت واحدهای حمایتی استان را حدود ۹۰ درصد اعلام کرد.

مدیر شعب بانک مسکن استان نیز گفت: از ۲۰ هزار و ۴۰۲ واحد معرفی‌شده به این بانک، برای ساخت ۱۷ هزار و ۶۴۱ واحد قرارداد منعقد شده است.

تاکنون حدود ۹۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سهم‌الشرکه به سازندگان نهضت ملی مسکن زنجان پرداخت شده که ۸۸ درصد تعهدات مصوب بانک در استان را شامل می‌شود.